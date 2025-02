Bresh, uno dei cantautori più apprezzati della nuova generazione, debutta sul palco del Teatro Ariston con La tana del granchio, brano con cui partecipa alla 75ª edizione del Festival di Sanremo. Con il suo stile intimo e narrativo, Bresh ci trasporta in un racconto fatto di immagini evocative, riflessioni interiori e simbolismi che sfiorano il surreale. Il testo della canzone è una finestra su emozioni complesse, tra nostalgia, insicurezza e la ricerca di un dialogo impossibile.

Nel testo di La tana del granchio, Bresh affronta il tema dell’incomunicabilità e del senso di inadeguatezza in una relazione. L’incipit della canzone introduce subito una dimensione quasi metafisica:

Il granchio, simbolo di chi si nasconde e si protegge con la corazza, potrebbe rappresentare lo stesso protagonista del brano, incapace di esprimere i propri sentimenti se non attraverso la musica.

Subito dopo, il tono si fa più diretto e personale:

Qui emerge un senso di colpa misto a impotenza: il protagonista è consapevole del dolore che ha causato, ma allo stesso tempo non sa come esprimere meglio ciò che prova.

Nel cuore della canzone, Bresh si definisce con una serie di immagini che suggeriscono confusione e smarrimento:

Questi versi sembrano descrivere un’umanità imperfetta e fragile: il grido di una madre che nessuno ascolta, il senso di vertigine, uno strumento muto e un contenitore incapace di trattenere qualcosa. È una confessione di debolezza, una dichiarazione di limiti.

Poi arriva il nodo centrale della relazione:

L’amore, qui, è visto come qualcosa che si consuma nel non detto, nell’incertezza, in una distanza emotiva che non può essere colmata. La metafora della sirena che non nuota trasmette un senso di straniamento e perdita: senza il suo elemento naturale, la sirena è fuori posto, proprio come il protagonista nella sua relazione.

Bresh inserisce immagini fortemente evocative legate alla memoria e al passare del tempo:

L’estate diventa metafora di un amore che ha vissuto il suo momento di massima intensità ma che, con l’arrivo dell’autunno, si è trasformato in un ricordo sbiadito, dimenticato come quei costumi nella macchina.

Emerge anche il tema dell’attesa e della solitudine:

Lui è fermo, in uno spazio piccolo e claustrofobico, mentre lei è fuori, probabilmente a divertirsi, sottolineando la distanza emotiva tra i due.

Nella parte conclusiva del brano, Bresh utilizza immagini suggestive per raccontare il peso delle emozioni:

Il mare, tradizionale simbolo dell’infinito e delle emozioni profonde, diventa qui un contenitore di lacrime, un mare di sofferenza.

La canzone si chiude con un senso di irrisolto:

Il protagonista cerca disperatamente un riconoscimento, ma si scontra con la freddezza dell’altra persona. È la conclusione di un dialogo che non arriva mai, di una distanza che resta incolmabile.

di A. E. Brasi – L. Ghiazzi – L. Di Blasi – G. De Lauri

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Solo Music Publishing/Dibla Music/Ready Player One/Carosello Edizioni Musicali

Nella tana del granchio c’è una canzone

Ho posato i miei vestiti al sole

Ti ho vista piangere dietro alle mie parole

Ma non sapevo cos’altro dire di te

Ora che siamo soli mi puoi pure parlare

Guardati intorno non c’è nessuno

Non far così non mi giudicare

Ho una parola sbagliata per ogni frase

Sono soltanto un uomo e non ci so fare

E anche se tu non lo vuoi sapere

Sappi però che alla fine ti voglio bene

Sono una madre che si sgola

Una testa che gira ancora

Una chitarra che non suona

Una borsa piena di buchi

Se capisci che non ti amo

Sei una sirena che non nuota

Cosa puoi dire

Fammi solo sapere quando vuoi guarire

Dall’espressione hai qualcosa da dire per me

Ma lo sento non mi dai due lire

Un sacchetto di plastica

Tiene i nostri due costumi bagnati

Ce li siamo dimenticati

Nella macchina che è rimasta sotto al sole per tutta l’estate

Ad ottobre li ho ritrovati

Lascio la via per te

Ora che non è più un sì

Camera mia non è una metropoli

Che incubo stare ad aspettare in un monolocale

Sei fuori a carnevale

Sono una madre che si sgola

Una testa che gira ancora

Una chitarra che non suona

Una borsa piena di buchi

Se capisci che non ti amo

Sei una sirena che non nuota

Cosa puoi dire

Fammi solo sapere quando vuoi guarire

Dall’espressione hai qualcosa da dire per me

Ma lo sento non mi dai due lire

Se il mare si è salato

È perché un marinaio ci ha pianto sopra

Se han fatto il calendario

È perché ti vorrei fare santa ora

Senti che forte il vento

Vento che non si posa

Cosa puoi dire

Fammi solo sapere quando vuoi guarire

Dall’espressione hai qualcosa da dire per me

Ma lo sento non mi dai due lire

Ho bisogno solo di riuscire a convincere te

Non solo te

Ho bisogno solo di riuscire a convincere te

Ma lo sento non mi dai due lire