Achille Lauro torna sul palco dell’Ariston con Incoscienti giovani, un brano che promette di lasciare il segno tra le canzoni in gara a Sanremo 2025. Con la sua inconfondibile poetica urbana e un testo evocativo, il cantante affronta il tema dell’amore giovanile tra nostalgia, ribellione e fragilità emotiva. Un viaggio tra le ombre della giovinezza, raccontato con immagini suggestive e riferimenti cinematografici, che mescola romanticismo e disillusione.

Nel testo di Incoscienti giovani, Achille Lauro dà voce a una generazione sospesa tra il desiderio di amare e il peso delle cicatrici emotive. Il brano si apre con un’immagine forte e malinconica:

Queste parole introducono un vissuto segnato da assenze e ferite mai rimarginate. L’amore diventa un rifugio, un’ancora in un mare di incertezze, ma è anche qualcosa di effimero, che sfugge e lascia il protagonista in balia dei suoi pensieri.

Le strofe successive evocano scene notturne e un vissuto al limite:

Qui emerge la solitudine di chi cerca conforto negli eccessi, ma si ritrova comunque privo di un appiglio emotivo stabile. Lauro dipinge con parole crude e immagini cinematografiche il tormento di un sentimento assoluto e autodistruttivo.

Il ritornello è un grido disperato che condensa l’essenza del brano:

L’amore viene vissuto come un’ossessione, qualcosa che determina il destino dell’individuo. Il riferimento all’autogrill richiama un’immagine di transitorietà e di incontri fugaci, un luogo simbolico dove il tempo si sospende, lasciando spazio a promesse e illusioni.

La seconda parte della canzone intensifica la narrazione con il ricordo di momenti condivisi:

Qui si fa spazio la nostalgia per un amore vissuto senza regole, con la leggerezza tipica della giovinezza. Il brano si chiude con un’atmosfera quasi cinematografica, tra sigarette consumate in silenzio e un addio sofferto:

Un’immagine struggente che suggella la fine di un’epoca, di una storia vissuta con l’incoscienza di chi non ha paura di bruciare in fretta.

Incoscienti giovani

di D. Simonetta – P. Antonacci – L. De Marinis – S. Manzari –

D. Nelli – M. Ciceroni – G. Calculli – D. Simonetta – P. Antonacci

Ed. Eclectic Music Publishing/De Marinis Publishing/Nuova Nassau/Copyright Control

Oh… bambina

Tutto quello che hai passato è un’università

E tuo padre non tornava la sera

L’hai visto solo di schiena

Lui non sa cosa è stare insieme

No, lo so gli vuoi bene

L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese

E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo

Sono solo a fare a botte con gli amici miei

Sto strisciando verso il letto e non ci sei

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Oh… bambina

Dormivamo in un Peugeot

Sì noi due ladri di fiori

E ti ricordi o no

Noi prima

A dirsi mai una vita come i tuoi

Sì piuttosto disperati come noi

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Maledetti giovani (a fumare in quel bar)

Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai)

Maledetti, noi incoscienti a dirsi ancora

Fammi una carezza amore mio

Ma che mi faccia male

Mezza sigaretta e dopo addio

Per noi incoscienti e giovani

Noi due orfanelli alla roulette

Siamo a Las Vegas sotto un led

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani