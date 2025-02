Saint-Maximin al Napoli: operazione da 4 milioni, il giocatore atteso in Italia

Il Napoli sta per chiudere un colpo importante in questa sessione di calciomercato. Il club partenopeo è vicino all’acquisto di Allan Saint-Maximin, che arriverà con la formula del prestito oneroso dall’Al-Ahli fino a giugno. L’accordo prevede un costo complessivo di 4 milioni di euro, includendo sia l’indennizzo alla squadra saudita che l’ingaggio del giocatore per i sei mesi di permanenza in azzurro.

Un rinforzo per l’attacco del Napoli

Dopo aver ceduto Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli ha deciso di puntare su Saint-Maximin per rinforzare il reparto offensivo. Il francese, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, rappresenta un’aggiunta importante per il tecnico Antonio Conte, che potrà contare su un’arma in più per affrontare la seconda parte della stagione.

L’operazione, come detto, non prevede un’opzione di riscatto, quindi il calciatore resterà al Napoli solo fino a giugno, salvo nuovi sviluppi.

Saint-Maximin ha già salutato il Fenerbahçe

Il trasferimento di Saint-Maximin al Napoli si avvicina sempre di più. Il francese ha già salutato il Fenerbahçe, club dove era in prestito dall’Al-Ahli, e nelle prossime ore è atteso in Italia. Il suo arrivo è previsto a Roma, dove la squadra partenopea è in ritiro in vista dell’importante sfida contro la Roma.

Se tutto andrà secondo i piani, il calciatore assisterà alla partita all’Olimpico prima di sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Napoli fino al termine della stagione.

Dettagli dell’operazione e ultimi passaggi

Il passaggio di Saint-Maximin al Napoli dipende ancora da un ultimo dettaglio burocratico: l’interruzione ufficiale del prestito con il Fenerbahçe. Una volta completato questo step, il francese potrà essere registrato come nuovo giocatore del club partenopeo.

Ecco i punti chiave dell’operazione:

Formula del trasferimento: prestito oneroso fino a giugno

prestito oneroso fino a giugno Costo totale: circa 4 milioni di euro

circa 4 milioni di euro Nessun obbligo o diritto di riscatto

Ultimi step: interruzione del prestito con il Fenerbahçe e visite mediche

Un innesto importante per Antonio Conte

Il Napoli ha avuto difficoltà nel reparto offensivo durante la prima parte della stagione e l’innesto di Saint-Maximin potrebbe essere la soluzione ideale per garantire maggiore imprevedibilità in attacco. Il giocatore francese, infatti, è noto per la sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, un elemento che è mancato alla squadra azzurra negli ultimi mesi.

Ora, con il suo imminente arrivo, il Napoli spera di poter dare una svolta al proprio campionato e puntare con decisione agli obiettivi stagionali.