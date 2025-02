Roma-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta

Roma, 2 febbraio 2025 – Lo stadio Olimpico sarà il teatro dell’attesissimo confronto tra Roma e Napoli, valido per la 23ª giornata di Serie A. Un match cruciale per entrambe le squadre: i giallorossi, sotto la guida di Claudio Ranieri, vogliono confermare i progressi recenti e consolidare la loro posizione in classifica, mentre il Napoli di Antonio Conte mira a difendere il primo posto e mantenere il distacco sull’Inter, diretta inseguitrice.

Probabili formazioni

L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, punterà su un 3-4-2-1, con Dybala e Pellegrini dietro l’unica punta Dovbyk.

Roma (3-4-2-1):

Portiere : Svilar

: Difensori : Mancini, Hummels, Ndicka

: Centrocampisti : Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño

: Trequartisti : Dybala, Pellegrini

: Attaccante: Dovbyk

Allenatore: Claudio Ranieri

L’undici del Napoli sarà disposto con un 4-3-3, con Lukaku punta centrale affiancato da Politano e Neres.

Napoli (4-3-3):

Portiere : Meret

: Difensori : Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola

: Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, McTominay

: Attaccanti: Politano, Lukaku, Neres

Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirlo tramite:

App DAZN su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox), TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox), TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Streaming su dispositivi mobili tramite l’app DAZN o accesso via browser.

tramite l’app DAZN o accesso via browser. Zona DAZN (canale 214 di Sky), per gli utenti Sky che hanno attivato l’opzione.

Arbitro dell’incontro

La sfida sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il quarto uomo sarà Feliciani, mentre al VAR opereranno Meraviglia e Abisso.

Previsioni meteo

Per la serata di Roma, il meteo prevede:

Cielo prevalentemente soleggiato

Temperature comprese tra i 6°C e i 16°C

Nessuna precipitazione attesa, condizioni ideali per la partita.

Curiosità e precedenti

Napoli in vantaggio nei precedenti recenti : il Napoli è imbattuto in nove degli ultimi dieci scontri diretti con la Roma, con sei vittorie e tre pareggi .

: il Napoli è imbattuto in scontri diretti con la Roma, con . L’ultimo successo giallorosso in Serie A contro i partenopei risale al 23 dicembre 2023 , terminato 2-0 con reti di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku .

, terminato con reti di e . Performance casalinga della Roma: dopo quattro successi interni consecutivi contro il Napoli, i giallorossi hanno vinto solo due delle ultime otto sfide in casa.

Stato di forma

Roma : La squadra di Ranieri ha mostrato progressi significativi, uscendo dalle zone basse della classifica e cercando di consolidare il proprio piazzamento europeo.

: La squadra di ha mostrato progressi significativi, uscendo dalle zone basse della classifica e cercando di consolidare il proprio piazzamento europeo. Napoli: Il club partenopeo è in un momento straordinario, reduce da sette vittorie consecutive in campionato, l’ultima contro la Juventus.

Giocatori chiave

Roma : La qualità di Dybala e Pellegrini sarà fondamentale per creare occasioni per Dovbyk , mentre Paredes guiderà il centrocampo.

: La qualità di e sarà fondamentale per creare occasioni per , mentre guiderà il centrocampo. Napoli: Lukaku sarà la punta di riferimento, mentre la velocità di Politano e Neres potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia romanista.

Statistiche stagionali

Roma : Settima posizione in classifica con 35 punti (10 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte).

: Settima posizione in classifica con (10 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte). Napoli: Leader della Serie A con 56 punti (18 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte).

