Rai Radio2 è la radio ufficiale di Sanremo 2025: oltre 100 ore di diretta e un palinsesto ricco di sorprese

Un Festival raccontato minuto per minuto

Rai Radio2 sarà la radio ufficiale del Festival di Sanremo 2025, con una copertura straordinaria di oltre 100 ore di diretta, esclusive dal backstage, interviste ai protagonisti e un palinsesto speciale per raccontare l’evento più atteso dell’anno da ogni angolazione.

“Vi porteremo nel cuore del Festival”, promette Simona Sala, direttrice di Rai Radio2. “Essere la radio ufficiale significa che solo su Rai Radio2 gli ascoltatori possono seguire le serate in diretta e accedere al backstage esclusivo dalla Blueroom, dove gli artisti condividono a caldo le loro emozioni”.

Un cast di conduttori d’eccezione

La programmazione di Rai Radio2 per Sanremo 2025 vedrà protagonisti Luca Barbarossa, Ema Stokholma, Gino Castaldo, Brenda Lodigiani, Tommaso Labate, Serena Bortone, Saverio Raimondo, Giulia Vecchio, Carlo Amleto, Diletta Parlangeli, Massimo Cervelli e Giulia Nannini.

I luoghi della diretta

Oltre alla Blueroom all’interno del Teatro Ariston, Rai Radio2 trasmetterà da altri due punti strategici:

Lo studio in Piazza Borea d’Olmo , per interviste e speciali con gli ospiti;

, per interviste e speciali con gli ospiti; Lo studio OVS, situato accanto al green carpet dell’Ariston, per incontri esclusivi con gli artisti in gara.

Il palinsesto speciale di Sanremo 2025

Dalle 10:30 alle 12:00, lo Studio OVS accoglierà i cantanti in gara, in collegamento con Luca Barbarossa dalla sala B di via Asiago a Roma. Con lui, sul campo, Ema Stokholma, Saverio Raimondo, Giulia Vecchio e Carlo Amleto.

Dalle 12:00, spazio a un duo inedito: Tommaso Labate e Brenda Lodigiani con “Non è un paese per giovani… ma forse a Sanremo sì”. Uno show tra notizie, imitazioni e personaggi in diretta dallo Studio OVS.

Alle 13:45, il testimone passa a “Prendila così”, con Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo, aperti alle incursioni degli ascoltatori.

Dalle 15:30 alle 16:30, debutta un nuovo format: “Sanremo è sempre più blues”, con Carlo Amleto e Giulia Vecchio, che sfideranno musicalmente gli artisti in gara in diretta dallo studio Borea d’Olmo.

Dalle 16:30 alle 18:00, Serena Bortone conduce “5 in condotta Speciale Sanremo”, affiancata da Simone Marchetti (direttore di Vanity Fair) e Aldo Vitali (direttore di TV Sorrisi e Canzoni).

Dopo Caterpillar, che assegnerà il premio “Mi illumino di meno” alla canzone più sostenibile del Festival, arriva “Aspettando Sanremo”, con Massimo Cervelli e Giulia Nannini in diretta da Roma per guidare gli ascoltatori fino all’inizio delle serate del Festival.

Rai Radio2 e il dopofestival in diretta TV

Rai Radio2 trasmetterà il dopofestival condotto da Alessandro Cattelan, in diretta anche sul canale 202 del digitale terrestre.

Il racconto social del Festival

Sanremo 2025 sarà seguito minuto per minuto anche sui social di Rai Radio2, con contenuti esclusivi e backstage inediti disponibili su RaiPlay e RaiPlay Sound.