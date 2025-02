To Be: il film d’animazione di Rai Kids contro il bullismo arriva il 7 febbraio su Rai 3 e Rai Gulp

Dove risiede la vera bellezza? Quanto può essere distruttivo il giudizio degli altri? Sono queste le domande al centro di “To Be”, lo speciale d’animazione che Rai Kids presenta in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. L’appuntamento è per venerdì 7 febbraio, in prima visione assoluta alle 16:10 su Rai 3 e in replica alle 19:10 su Rai Gulp, oltre che disponibile in streaming su RaiPlay.

Un’opera d’animazione dal forte impatto visivo e sociale

Prodotta da Graphilm in collaborazione con Rai Kids, con la regia di Maurizio Forestieri, “To Be” affronta tematiche cruciali come:

La percezione di sé e l’autostima

e l’autostima Il rapporto tra essere e apparire

Il bullismo e il cyberbullismo

L’importanza dell’accettazione di sé stessi

Attraverso un linguaggio pensato per ragazzi e preadolescenti, il film si distingue per un’animazione accattivante e una colonna sonora d’eccezione, impreziosita dal brano originale “To Be”.

Un viaggio nel Beautyverse: tra illusioni e identità

La storia si sviluppa all’interno di un metaverso molto particolare: il Beautyverse, un luogo virtuale in cui chiunque può creare la propria versione migliore grazie a un APS (Avatar Perfect Shape).

Nel Beautyverse, tutti aspirano alla perfezione estetica… tranne Jamila, una ragazza del primo anno del Liceo Plauto 4.0, timida e poco appariscente, con una grande passione per la pittura. Jamila non ha mai considerato l’idea di iscriversi a questo mondo virtuale, almeno fino a quando i suoi amici non la convincono a partecipare al King and Queen Party Event.

Quando il virtuale diventa reale

Una volta entrata nel Beautyverse, Jamila fa una scoperta straordinaria: i suoi dipinti prendono vita. Nessuno sa chi sia realmente e il suo avatar, bellissimo come tutti gli altri, riesce perfino ad attirare l’attenzione del ragazzo più popolare della scuola.

Tuttavia, quello che sembrava un nuovo mondo e un nuovo modo di esprimersi, si trasforma presto in un incubo. Jamila diventa vittima di un gioco crudele e meschino, mentre il King and Queen Party Event si avvicina. Un misterioso e affascinante APS si presenta a lei, portandola a chiedersi:

L’amore può davvero spingere le persone a guardare oltre le apparenze?

Un messaggio forte contro il bullismo e l’ossessione per la perfezione

“To Be” non è solo una storia d’animazione, ma un potente strumento per sensibilizzare i giovani sull’importanza di accettarsi per quello che si è. Il film sottolinea come la diversità sia un valore e come l’inseguimento di standard di bellezza irrealistici possa essere dannoso.

Il bullismo, amplificato dai social media (rappresentati simbolicamente dal Beautyverse), diventa un gioco pericoloso, in cui i ragazzi sono costantemente sotto esame e soggetti a commenti offensivi sul loro aspetto e sulla loro personalità. Questa pressione può avere conseguenze serie, persino sulla salute mentale.

Una produzione di alta qualità

“To Be” è una produzione Graphilm, realizzata in collaborazione con Rai Kids. Alla regia troviamo Maurizio Forestieri, mentre la sceneggiatura è firmata da Anna Lucia Pisanelli e Maurizio Forestieri. I disegni sono di Barbara Borsetti, mentre la colonna sonora è stata composta da Roberto Frattini.