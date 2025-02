Radio Norba protagonista al Festival di Sanremo 2025 con Sanremo Extrafestival

Il Festival di Sanremo 2025 si arricchisce di una presenza speciale: Radio Norba sarà in diretta da Villa Nobel per tutta la durata della manifestazione, dall’11 al 15 febbraio. L’emittente pugliese, sempre più protagonista del panorama radiofonico italiano, porterà la sua energia nella cittadina ligure con un format esclusivo, Sanremo Extrafestival.

Diretta da Villa Nobel con interviste esclusive

Sanremo Extrafestival sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati della kermesse musicale. Gli artisti in gara e gli ospiti del Festival saranno intervistati in diretta su Radio Norba dai conduttori Rosaria Rollo e Daniele Colacicco, offrendo ai fan un punto di vista privilegiato sugli eventi e le emozioni del Festival.

Oltre alle interviste, Sanremo Extrafestival garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e curiosità, regalando un’esperienza immersiva che andrà oltre il palco dell’Ariston.

Un’esperienza aperta al pubblico

Una delle novità più interessanti di questa edizione è la possibilità per il pubblico di accedere liberamente al parco di Villa Nobel, dal lato della passeggiata a mare. Qui gli spettatori potranno vivere da vicino l’atmosfera del Festival, incontrare alcuni dei protagonisti e partecipare alle attività organizzate.

Due voci d’eccezione per Sanremo Extrafestival

Rosaria Rollo – foto instagram

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la professionalità e la bravura di Rosaria Rollo e Daniele Colacicco. Con la loro esperienza e la capacità di entrare in sintonia con gli ospiti, i due conduttori renderanno ogni intervista coinvolgente e ricca di contenuti esclusivi. La loro conoscenza del mondo musicale e la capacità di raccontare il dietro le quinte del Festival faranno di Sanremo Extrafestival un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.