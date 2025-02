Radio Italia a Sanremo 2025: dirette, interviste e un grande party per il 75° Festival della Canzone Italiana

Radio Italia sarà protagonista a Sanremo 2025, in occasione del 75° Festival della Canzone Italiana, con una programmazione speciale in diretta dagli studi “Fuori Sanremo”, allestiti presso il Grand Hotel Londra.

Dirette e interviste esclusive

Dall’11 al 15 febbraio, dalle 14:00 alle 19:00, i conduttori Francesca Leto, Mauro Marino, Giuditta Arecco, Marco Falivelli, Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi intervisteranno i protagonisti del Festival:

Artisti in gara

Super ospiti

Personaggi del mondo dello spettacolo

Addetti ai lavori

Inoltre, il fondatore ed editore di Radio Italia, Mario Volanti, sarà on air con interviste esclusive, notizie e curiosità sulla kermesse musicale.

Il format televisivo e social

Oltre alla diretta radiofonica e streaming su Radio Italia Tv e radioitalia.it, torna anche la striscia quotidiana “Real Time a Sanremo con Radio Italia“, in onda dalle 14:00 alle 14:20 su Real Time e in contemporanea su tutte le piattaforme dell’emittente.

Dopo il successo dello scorso anno, torna anche il format social “D’accordo o in disaccordo”, condotto dall’irriverente Cecilia Cantarano, in collaborazione con One Shot Agency e supportato da L’Oréal Paris.

Il party esclusivo di Radio Italia

Domenica 9 febbraio, per dare il via alla settimana sanremese, torna il tradizionale party esclusivo di Radio Italia presso il Victory Morgana Bay di Sanremo. L’evento vedrà la partecipazione di:

Artisti in gara

Ospiti speciali

Giornalisti e creator

Tanti amici della radio

Il dj-set sarà curato dai conduttori Paoletta e Mauro Marino, mentre nei due eventi principali – inaugurale e finale – ci sarà il tradizionale taglio della torta firmata dallo Chef Ernst Knam.

Copertura social e iniziative speciali

Le attività del “Fuori Sanremo” saranno raccontate anche sui canali ufficiali di Radio Italia:

Instagram

TikTok

Facebook

X (ex Twitter)

Inoltre, l’emittente dedica al Festival due speciali pre-evento:

“Sanremo Italiano” con interviste a cura di Daniela Cappelletti (in onda dal 27 gennaio )

con interviste a cura di (in onda dal ) “TotoSanremo”, giunto alla 32ª edizione, condotto da Mario Volanti (dal 3 febbraio). Gli ascoltatori potranno partecipare al gioco pronosticando il podio finale, con la possibilità di vincere la compilation ufficiale del Festival e una Smart TV 55’’ per chi indovinerà i vincitori.

Radio Italia e la compilation ufficiale di Sanremo 2025

Radio Italia è anche la radio ufficiale della compilation di Sanremo 2025, prodotta da Warner Music.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia, ha dichiarato: “Questa edizione del Festival si preannuncia straordinaria, con una partecipazione di artisti italiani senza precedenti. Per me, che amo la musica italiana, questa settimana sanremese sarà una grande festa. Le canzoni scelte da Carlo Conti sono davvero belle e noi continueremo a promuoverle anche dopo il Festival.”

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale di Radio Italia, ha aggiunto: “Per il decimo anno consecutivo allestiremo i nostri studi ‘Fuori Sanremo’ al Grand Hotel Londra, con interviste ai protagonisti del Festival. Inoltre, riproponiamo il format social di Cecilia Cantarano, una collaborazione che ci sta dando grandi soddisfazioni. Siamo orgogliosi di collaborare con prestigiosi brand e ringraziamo Canaid World Srl per gli allestimenti e Rai Pubblicità per il supporto nella raccolta pubblicitaria.”