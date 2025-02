Quasar, sabato 8 febbraio su Rai 2: ospiti, anticipazioni e temi scientifici

Sabato 8 febbraio, alle 10:10 su Rai 2, torna Quasar, il programma di scienza e ambiente condotto dal professor Valerio Rossi Albertini, Fabio Gallo e Marita Langella. Anche in questa puntata, il talk approfondirà tematiche di grande rilevanza scientifica e tecnologica, con esperti e reportage sul campo.

La gestione delle risorse idriche con Roberto Mantovanelli

Uno dei temi centrali della puntata sarà la gestione e distribuzione delle risorse idriche, fondamentali per garantire che l’acqua potabile arrivi in modo sicuro e continuo alle abitazioni. A discuterne sarà Roberto Mantovanelli, ospite in studio, che analizzerà le sfide e le soluzioni per una corretta gestione dell’acqua.

Tecnologie aeree: reportage da Rivalta

Marita Langella lascerà lo studio per recarsi a Rivalta, dove scoprirà le ultime innovazioni tecnologiche nel settore aereo. Un viaggio tra ricerca e sviluppo per comprendere come le nuove tecnologie stiano rivoluzionando l’aviazione.

Attualità scientifica: il ciclone “Medicane” e i cambiamenti climatici

All’interno della rubrica dedicata all’attualità scientifica, il professor Valerio Rossi Albertini approfondirà un fenomeno meteorologico sempre più frequente nel Mediterraneo: il ciclone tropicale Medicane. Un’occasione per comprendere cause, formazione e impatti di questo evento climatico.

Inoltre, Fabio Gallo intervisterà il biologo marino Ferdinando Boero per analizzare i danni causati dai cambiamenti climatici nell’ecosistema marino. Tra i temi trattati:

Riscaldamento e acidificazione dei mari .

. Rischio di estinzione di alcune specie marine .

. Strategie per mitigare gli effetti della crisi climatica sugli oceani.

Le radio galassie: confronto con Elisabetta Cavazzuti

Nella parte finale della puntata, il professor Valerio Rossi Albertini dialogherà con l’astrofisica Elisabetta Cavazzuti sulle radio galassie, una particolare classe di galassie che emettono enormi quantità di energia sotto forma di onde radio, raggi X e raggi gamma.

Sfatare fake news con la scienza

Come di consueto, durante la puntata saranno proposte clip realizzate per sfatare falsi miti, bufale e fake news, dimostrando con la scienza la verità dietro alcune credenze errate.

Dove e quando vedere Quasar

L’appuntamento con Quasar è per sabato 8 febbraio alle 10:10 su Rai 2. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chiunque voglia rivedere gli approfondimenti scientifici.