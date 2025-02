Playlist: Tutto ciò che è musica!, sabato 8 febbraio su Rai 2 – Ospiti, esibizioni e anticipazioni

Sabato 8 febbraio, alle 14:00 su Rai 2, torna l’appuntamento con Playlist: Tutto ciò che è musica!, il programma musicale condotto da Federica Gentile e Gabriele Vagnato. Anche questa settimana, lo show offrirà un viaggio tra grandi esibizioni e novità dal mondo della musica.

Apertura con Renzo Rubino e l’omaggio a Lucio Dalla

La puntata si aprirà con un momento emozionante: Renzo Rubino regalerà al pubblico un’intensa interpretazione di “Cara”, il celebre brano di Lucio Dalla. Un omaggio sentito a uno dei più grandi cantautori italiani.

Simona Molinari, Four on Six e Pisk accendono il palco

A seguire, spazio all’electro-swing con Simona Molinari, accompagnata dai Four on Six e Pisk, che presenteranno il nuovo singolo “Believer”. Un’esibizione carica di ritmo e innovazione, perfetta per far ballare il pubblico.

Donatella Rettore e Tancredi: energia e grinta con “Faccio da me”

Sul palco saliranno anche Donatella Rettore e Tancredi, pronti a scatenare l’energia con il loro brano “Faccio da me”. Una performance che promette spettacolo e grande carisma.

News e sorprese della settimana

Come sempre, non mancheranno le novità musicali e le sorprese legate ai protagonisti della scena internazionale. Tra i nomi che verranno trattati nella puntata:

The Weeknd e le ultime news sulla sua carriera.

e le ultime news sulla sua carriera. Bianca Guaccero , con aggiornamenti sul suo percorso artistico.

, con aggiornamenti sul suo percorso artistico. Negrita , tra passato e futuro della band rock italiana.

, tra passato e futuro della band rock italiana. Duran Duran, con curiosità e aneddoti sulla leggendaria formazione britannica.

Chiusura con Renzo Rubino e “La sera dei miracoli”

A chiudere la puntata sarà ancora Renzo Rubino, che tornerà sul palco per un altro omaggio a Lucio Dalla, interpretando “La sera dei miracoli”. Un momento intenso e suggestivo per concludere in bellezza l’appuntamento musicale.

Dove e quando vedere Playlist: Tutto ciò che è musica!

L’appuntamento con Playlist: Tutto ciò che è musica! è per sabato 8 febbraio alle 14:00 su Rai 2. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chiunque voglia rivedere le performance e gli approfondimenti musicali.