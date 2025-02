Passaggio a Nord Ovest, sabato 8 febbraio su Rai 1: un viaggio dalla Groenlandia ai Pirenei

Sabato 8 febbraio, alle 15:00 su Rai 1, torna Passaggio a Nord Ovest, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela, che questa settimana porterà gli spettatori in un viaggio affascinante tra natura, storia e tradizioni.

Alla scoperta della Groenlandia e della cultura Inuit

Il viaggio inizia dalla Groenlandia, una delle terre più estreme del pianeta. Qui si visiterà il Museo di Ilulissat, ospitato nella casa natale di Knud Rasmussen, antropologo ed esploratore, primo europeo ad attraversare il Passaggio a Nord Ovest con una slitta trainata da cani. Il museo conserva reperti unici che raccontano la storia e la cultura degli Inuit, grazie anche al lavoro di Rasmussen, che ha raccolto materiali preziosi su queste popolazioni dell’estremo Nord.

Ecuador: tra isole vulcaniche e la febbre dell’oro

Dai ghiacci della Groenlandia si vola in Ecuador, un paese ricco di isole vulcaniche, foreste impenetrabili e montagne popolate da una fauna straordinaria. Ma la vera ricchezza del paese si trova nel sottosuolo: l’oro, scoperto millenni fa e responsabile di secoli di conquiste e sfruttamento. Ancora oggi, alcuni villaggi vivono inconsapevolmente sopra antiche riserve d’oro appartenute ai loro antenati.

Lutetia: la Parigi sepolta sotto i monumenti

Si torna in Europa per scoprire la città sepolta sotto Parigi: Lutetia, l’antica capitale della Gallia romana, fondata nel I secolo a.C.. Durante il dominio romano, la città venne completamente trasformata, con la costruzione di anfiteatri, fori, templi e terme. Sotto i monumenti iconici di Parigi, tra le rive della Senna e il Pantheon, si celano ancora le tracce di questa fastosa città del passato.

Le tradizioni del Carnevale nei Pirenei

Il viaggio continua nelle valli dei Pirenei, dove l’inverno porta con sé lo spirito del Carnevale. Questo periodo festivo è caratterizzato da un mondo capovolto, in cui il caos e la ribellione prendono il sopravvento, riflettendo una concezione primitiva della festa, legata agli archetipi e ai cicli della natura. Verranno esplorate le diverse tradizioni carnevalesche sia nel versante spagnolo che in quello francese.

Passaggio alla Mostra: Franco Fontana e la fotografia a colori

Per la rubrica “Passaggio alla Mostra”, spazio alla retrospettiva “Franco Fontana. Retrospective”, ospitata al Museo dell’Ara Pacis di Roma. Un viaggio visivo attraverso l’opera di uno dei più grandi fotografi italiani del XX secolo, che ha rivoluzionato il linguaggio della fotografia a colori con immagini astratte e minimaliste, caratterizzate da forti contrasti e giustapposizioni cromatiche.

Dove e quando vedere Passaggio a Nord Ovest

L’appuntamento con Passaggio a Nord Ovest è per sabato 8 febbraio alle 15:00 su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chi desidera rivivere le avventure raccontate da Alberto Angela.