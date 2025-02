Oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

La seconda settimana di febbraio porta emozioni intense e nuovi sviluppi in ambito sentimentale e professionale. Con San Valentino alle porte, l’amore sarà al centro dell’attenzione per molti segni. Scopri cosa riservano le stelle per affrontare al meglio la settimana.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Passione in aumento, soprattutto per chi è in coppia. I single potrebbero vivere un incontro inaspettato.

Lavoro: Nuove opportunità si affacciano all’orizzonte, ma serve prudenza nelle decisioni.

Benessere: Attenzione allo stress, ritagliati del tempo per rilassarti.

Voto: 8

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Settimana serena, ideale per rafforzare i legami. San Valentino si prospetta romantico.

Lavoro: Stabilità e concretezza ti porteranno risultati importanti.

Benessere: Cura di più la tua alimentazione e fai esercizio fisico.

Voto: 9

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: L’amore è altalenante, ma una comunicazione chiara eviterà malintesi.

Lavoro: Tante idee in arrivo, ma attenzione a non disperdere energie inutilmente.

Benessere: Necessario un po’ di riposo per ricaricare le batterie.

Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Emozioni forti in arrivo, con possibili riavvicinamenti sentimentali.

Lavoro: Qualche difficoltà da gestire, ma la tua determinazione farà la differenza.

Benessere: Momento perfetto per praticare attività rilassanti.

Voto: 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: San Valentino di fuoco! Settimana intensa e piena di sorprese.

Lavoro: Leadership naturale, attirerai l’attenzione con le tue idee vincenti.

Benessere: Energia alta, ma cerca di non strafare.

Voto: 10

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Potresti sentirti confuso su una relazione, ascolta il tuo cuore.

Lavoro: Precisione e organizzazione saranno le tue armi vincenti.

Benessere: Mantieni un buon equilibrio tra lavoro e relax.

Voto: 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Relazioni in crescita, approfitta di San Valentino per rafforzare il legame.

Lavoro: Nuove collaborazioni potrebbero rivelarsi fruttuose.

Benessere: Ottimo periodo per dedicarti a te stesso.

Voto: 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Passione e mistero caratterizzeranno la settimana. Qualcosa di speciale potrebbe accadere.

Lavoro: Situazioni complesse da gestire, ma ne uscirai vincente.

Benessere: Dedica tempo alla meditazione e al benessere interiore.

Voto: 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Settimana entusiasmante! Avventure e nuovi incontri in vista.

Lavoro: Momento favorevole per nuove iniziative.

Benessere: Ottima forma fisica e mentale.

Voto: 10

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Relazioni solide e profonde. San Valentino sarà speciale.

Lavoro: La tua determinazione ti porterà lontano.

Benessere: Un po’ di riposo ti aiuterà a ricaricarti.

Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Settimana emozionante, con incontri che potrebbero rivelarsi importanti.

Lavoro: Ottime opportunità di crescita professionale.

Benessere: Energia e creatività al massimo.

Voto: 9

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Romanticismo alle stelle, settimana perfetta per chi cerca l’amore.

Lavoro: Progetti creativi in evidenza, segui la tua intuizione.

Benessere: Prenditi del tempo per rilassarti e ricaricarti.

Voto: 9

Classifica dei segni zodiacali

Leone, Sagittario (10) Toro, Scorpione, Acquario, Pesci (9) Ariete, Bilancia, Capricorno (8) Gemelli, Cancro, Vergine (7)

Segni top e flop della settimana

Top: Leone, Sagittario

Flop: Cancro, Vergine