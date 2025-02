Sanremo 2025: l’oroscopo della settimana e i segni zodiacali dei cantanti in gara

Sanremo non è solo musica, ma anche destino e stelle! Con il Festival alle porte, abbiamo analizzato i segni zodiacali dei cantanti in gara e preparato un oroscopo speciale per la settimana dal 10 al 16 febbraio 2025. Chi avrà la spinta delle stelle dalla sua parte?

Classifica dei segni zodiacali più presenti

Dai dati raccolti, ecco la classifica dei segni zodiacali più rappresentati a Sanremo 2025:

Toro – 6 cantanti (Elodie, Giorgia, Massimo Ranieri, Olly, Serena Brancale, Tony Effe) Scorpione – 4 cantanti (Clara, Coma_Cose, Rocco Hunt, Shablo) Bilancia – 4 cantanti (Brunori Sas, Fedez, Gaia, Lucio Corsi) Cancro – 3 cantanti (Bresh, Rose Villain, The Kolors) Acquario – 3 cantanti (Modà, Noemi, Simone Cristicchi) Vergine – 3 cantanti (Francesco Gabbani, Joan Thiele, Willie Peyote) Capricorno – 1 cantante (Sarah Toscano) Ariete – 1 cantante (Rkomi) Gemelli – 1 cantante (Marcella Bella) Sagittario – 1 cantante (Irama) Pesci – 1 cantante (Francesca Michielin)

Il Toro domina la scena, seguito da Bilancia e Scorpione. Che influsso avranno gli astri sul loro percorso?

Segni zodiacali dei cantanti in gara

Bresh – Cancro

– Cancro Brunori Sas – Bilancia

– Bilancia Clara – Scorpione

– Scorpione Coma_Cose – Scorpione (Fausto)

– Scorpione (Fausto) Elodie – Toro

– Toro Fedez – Bilancia

– Bilancia Francesca Michielin – Pesci

– Pesci Francesco Gabbani – Vergine

– Vergine Gaia – Bilancia

– Bilancia Giorgia – Toro

– Toro Irama – Sagittario

– Sagittario Joan Thiele – Vergine

– Vergine Lucio Corsi – Bilancia

– Bilancia Marcella Bella – Gemelli

– Gemelli Massimo Ranieri – Toro

– Toro Modà – Acquario (Kekko Silvestre)

– Acquario (Kekko Silvestre) Noemi – Acquario

– Acquario Olly – Toro

– Toro Rkomi – Ariete

– Ariete Rocco Hunt – Scorpione

– Scorpione Rose Villain – Cancro

– Cancro Sarah Toscano – Capricorno

– Capricorno Serena Brancale – Toro

– Toro Shablo – Scorpione

– Scorpione Simone Cristicchi – Acquario

– Acquario The Kolors – Cancro (Stash)

– Cancro (Stash) Tony Effe – Toro

– Toro Willie Peyote – Vergine

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio 2025

Scopriamo cosa riservano le stelle ai cantanti (e a tutti voi!) per la settimana del Festival.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Settimana di energia e determinazione. Se sei tra i concorrenti, punta sulla tua grinta per conquistare il pubblico.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Essere il segno più presente ti dà un vantaggio? Forse! Le stelle ti spingono verso il successo, ma attento alle critiche.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Creatività alle stelle! È il momento giusto per sperimentare e stupire con idee fuori dagli schemi.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Sensibilità ed emozioni forti. Usa il cuore per lasciare il segno, ma non farti travolgere dall’ansia.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Carisma in abbondanza! Sei sotto i riflettori e ti piace esserlo, ma non sottovalutare i dettagli tecnici.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Precisione e strategia. Lavora sulla tua esibizione e non lasciare nulla al caso.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Equilibrio e bellezza, il tuo fascino naturale ti aiuterà a brillare. Evita polemiche inutili.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Passione intensa e performance magnetiche. Attenzione però a non lasciarti trascinare dalle emozioni.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Spirito libero e voglia di divertire. Goditi l’esperienza e fai vibrare l’energia del palco.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Ambizione e disciplina. Le stelle ti chiedono di rimanere concentrato e di non temere le sfide.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Innovazione e originalità. Il pubblico apprezzerà la tua visione unica, osa!

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Sensibilità e magia. Lascia fluire le emozioni e potresti regalare momenti indimenticabili.