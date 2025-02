Nuova Renault Clio: in arrivo la sesta generazione

Prossimamente, stando alle indiscrezioni, debutterà la nuova Renault Clio. La sesta generazione dell’utilitaria francese rappresenterà l’evoluzione dell’attuale, con cui condividerà la piattaforma modulare CMF-B. Tuttavia, la lunghezza aumenterà fino a 410 centimetri. Attesa al prossimo Salone di Monaco di Baviera 2025, in programma nel mese di settembre, sarà introdotta sul mercato europeo nel corso del 2026.

La novità principale della prossima Renault Clio – prodotta esclusivamente presso l’impianto turco di Bursa – sarà l’aggiornata configurazione E-Tech a propulsione ibrida Full Hybrid da 160 CV o 170 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 1.8 SCe aspirato a ciclo Atkinson e il propulsore elettrico fornito da Whylot.

Inoltre, per la futura Renault Clio sarà prevista anche la motorizzazione a benzina 1.2 TCe sovralimentata, nelle declinazioni da 100 CV, 115 CV con la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 12V e 150 CV con la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Non mancherà la versione Eco-G a GPL, sempre con la suddetta unità da 120 CV di potenza con la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 12V o 140 CV di potenza con la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Infine, non è escluso il propulsore a benzina 1.2 SCe aspirato da almeno 75 CV di potenza.