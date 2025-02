NBA 2024/2025, è testa a testa Boston Celtics-Oklahoma City Thunder

La stagione NBA 2024/2025 ha ormai superato il giro di boa, con tutte le squadre che hanno disputato almeno 40 partite di Regular Season. Il campionato sta confermando le aspettative iniziali per alcune franchigie, mentre altre hanno sorpreso in positivo o deluso rispetto alle previsioni. I Boston Celtics, campioni in carica, hanno avuto un avvio brillante ma qualche battuta d’arresto nelle ultime settimane ha riaperto i giochi per la vetta della Eastern Conference. Nel frattempo, Cleveland Cavaliers e New York Knicks si sono confermati come formazioni solide e pronte a dare battaglia fino alla fine. A Ovest, gli Oklahoma City Thunder stanno impressionando con il loro rendimento, mentre Denver Nuggets e Dallas Mavericks cercano continuità per rimanere nella corsa ai Playoff.

Nonostante le recenti ‘frenate’, le quote vincente NBA continuano a vedere i Boston Celtics tra i favoriti, ma gli Oklahoma City Thunder hanno completamente annullato il ‘gap’ e ora sono valutati alla pari (3.25), segnale della grande crescita della squadra guidata da Gordon Hayward. I Cleveland Cavaliers (8.50), dominatori a Est, sono considerati una delle principali alternative, mentre i New York Knicks (13.00) si mantengono competitivi per un possibile exploit nei Playoff. I Denver Nuggets (15.00), nonostante qualche incertezza, rimangono una squadra di alto livello, così come i Dallas Mavericks (18.00), che però devono ritrovare il miglior rendimento per essere realmente pericolosi. Più staccate le quotazioni di Milwaukee Bucks e Memphis Grizzlies (entrambe a 26.00), che restano comunque in corsa per un posto tra le contender.

Tra le sorprese di questa stagione, oltre a quella insolita e clamorosa di inizio stagione caratterizzata dal ritiro dalle scene del famoso insider di mercato Adrian ‘Woj’ Wojnarowski, spiccano, come detto, i Cleveland Cavaliers, che hanno messo insieme una striscia di vittorie impressionante e si candidano seriamente per un ruolo da protagonisti nella fase finale. Anche i New York Knicks si sono confermati su ottimi livelli, consolidandosi come una delle migliori squadre della Eastern Conference. A Ovest, invece, Oklahoma City continua a sorprendere per la maturità del proprio roster, dimostrando di poter competere con chiunque. I Denver Nuggets stanno ritrovando la loro identità, mentre i Mavericks devono ancora trovare la giusta continuità per tornare in alto.

Sul fronte delle delusioni, i Philadelphia 76ers stanno vivendo una stagione difficile, ben al di sotto delle aspettative, con un bilancio negativo che li vede fuori dalla zona Playoff. Anche i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers hanno avuto difficoltà a mantenere il passo delle migliori squadre, con risultati altalenanti che hanno compromesso la loro posizione in classifica. Nonostante la presenza di giocatori esperti e talentuosi, entrambe le squadre dovranno trovare soluzioni per risalire la china e tornare competitive nella corsa al titolo.

Con la seconda parte della stagione ancora da giocare, tutto è ancora possibile e la lotta per il titolo resta apertissima. Le prossime settimane saranno decisive per determinare le reali candidate alla vittoria finale, con un occhio di riguardo alle squadre più in forma e ai possibili colpi di scena. L’attesa per i Playoff cresce, e ogni partita potrebbe essere determinante per le sorti di un campionato che si preannuncia avvincente fino all’ultimo istante.