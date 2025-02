Morgan Plus: tutte le indiscrezioni sulla sostituta

Nel corso della prossima primavera, stando alle indiscrezioni, sarà introdotta la sostituta della Morgan Plus che porterà al debutto la nuova piattaforma modulare CXV in alluminio. Oltre alla variante roadster, sarà prevista anche la configurazione GT con la carrozzeria coupé.

Non è escluso che la sostituta della Morgan Plus possa adottare la storica denominazione Aero, mentre la gamma comprenderà le versioni Aero Six ed Aero Eight. Infatti, potrebbe essere equipaggiata con le motorizzazioni a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 380 CV e 4.4i V8 TwinPower Turbo da 530 CV di potenza, entrambe fornite da BMW e dotate della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V.

Se la sostituta della Morgan Plus dovesse essere proposta come Aero, non sono escluse evoluzioni in chiave sportiva, ovvero la nuova Aero Supersports con il propulsore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 550 CV e la futura Aeromax con l’unità a benzina 4.4i V8 TwinPower Turbo da 635 CV di potenza.