Monza-Verona: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta

Oggi, sabato 1 febbraio 2025, lo stadio U-Power Stadium di Monza ospiterà l’attesa sfida tra Monza e Hellas Verona, valida per la 23ª giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00.

Dove vedere la partita

I tifosi potranno seguire la partita in diretta su DAZN. Per lo streaming, è disponibile l’app dedicata di DAZN, scaricabile su PC, smartphone e tablet. Non sono previste altre opzioni per la trasmissione dell’incontro.

Probabili formazioni

Monza (4-4-2):

Portiere : Stefano Turati

: Difensori : Pedro Pereira , Armando Izzo , Nicolás Palacios , Franco Carboni

: , , , Centrocampisti : Patrick Ciurria , Nicola Urbanski , Stefano Sensi , Giorgos Kyriakopoulos

: , , , Attaccanti: Andrea Petagna, Gianluca Caprari

Hellas Verona (3-4-1-2):

Portiere : Lorenzo Montipò

: Difensori : Pawel Dawidowicz , Diego Coppola , Filippo Ghilardi

: , , Centrocampisti : Mamadou Tchatchoua , Yahia Belahyane , Suat Serdar , Darko Lazovic

: , , , Trequartista : Tomas Suslov

: Attaccanti: Cyril Ngonge, Milan Djuric

Analisi pre-partita

Il Monza, guidato da Salvatore Bocchetti, si trova in una situazione critica, occupando l’ultimo posto in classifica. Dopo una breve ripresa con la vittoria contro la Fiorentina, i brianzoli hanno subito due sconfitte consecutive, complicando ulteriormente la loro corsa alla salvezza. La partita odierna rappresenta un’ultima chiamata per mantenere vive le speranze di permanenza in Serie A. Il tecnico potrebbe optare per un modulo 4-4-2, con l’esordio del nuovo acquisto Palacios al centro della difesa al fianco di Izzo. In attacco, la coppia Petagna–Caprari è chiamata a trascinare la squadra verso una vittoria fondamentale.

Dall’altra parte, l’Hellas Verona di Paolo Zanetti è determinato a distanziare ulteriormente la zona retrocessione. Reduci da prestazioni convincenti, i gialloblù cercano continuità per consolidare la loro posizione in classifica. Zanetti dovrebbe confermare il 3-4-1-2, con Suslov a supporto del tandem offensivo composto da Mosquera e Sarr. A centrocampo, la coppia Belahyane–Serdar avrà il compito di dettare i tempi di gioco e garantire equilibrio tra i reparti.

Precedenti e statistiche

Negli ultimi confronti tra le due squadre, il bilancio è in equilibrio, con entrambe le formazioni che hanno ottenuto successi sia in casa che in trasferta. La partita di andata, disputata al Bentegodi, si è conclusa con un pareggio combattuto, evidenziando l’equilibrio tra le due compagini.

Condizioni meteo

Le previsioni meteo per Monza indicano una giornata caratterizzata da pioggia leggera, con temperature massime intorno agli 8°C e minime di 4°C. È stato emesso un allarme giallo per pioggia in vigore fino a domenica alle 0:59 CET.

Curiosità

Il tecnico del Monza, Salvatore Bocchetti , è un ex difensore che ha militato in diverse squadre di Serie A e ha intrapreso la carriera da allenatore dopo il ritiro dal calcio giocato.

, è un ex difensore che ha militato in diverse squadre di Serie A e ha intrapreso la carriera da allenatore dopo il ritiro dal calcio giocato. L’Hellas Verona, sotto la guida di Paolo Zanetti, ha adottato un approccio tattico basato su un pressing alto e una rapida transizione offensiva, caratteristiche che hanno fruttato risultati positivi nelle ultime giornate.

Quote e pronostici

Secondo i principali bookmaker, la partita si preannuncia equilibrata, con una leggera preferenza per l’Hellas Verona. La quota per la vittoria del Monza è intorno a 2.80, mentre quella per il successo del Verona si aggira sui 2.50. Il pareggio è quotato a 3.20. Considerando l’importanza della posta in palio per entrambe le squadre, è lecito aspettarsi una partita combattuta, con possibili reti da entrambe le parti.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/