Monza-Verona 0-1: l’Hellas si impone con un’autorete di Lekovic

Allo stadio U-Power Stadium, l’Hellas Verona conquista tre punti fondamentali battendo il Monza per 1-0, grazie a un’autorete di Stefan Lekovic nei primi minuti di gara. Un successo che permette ai gialloblù di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre la squadra brianzola vede complicarsi ulteriormente la propria posizione in classifica.

Un episodio sfortunato decide il match

La partita si è risolta già al 13° minuto, quando un traversone insidioso dalla destra di Suat Serdar ha costretto Lekovic all’errore. Il difensore serbo, nel tentativo di anticipare l’attaccante avversario, ha deviato il pallone nella propria porta, beffando il portiere Sergio Turati e consegnando il vantaggio all’Hellas Verona.

Dopo il gol, i veneti hanno controllato la gara con ordine, concedendo pochissime occasioni al Monza, che ha faticato a costruire azioni pericolose. Nel primo tempo, l’unica opportunità per i padroni di casa è arrivata dai piedi di Gianluca Caprari, il cui tiro è stato neutralizzato con sicurezza da Lorenzo Montipò.

Verona più incisivo nella ripresa

Nel secondo tempo, l’Hellas Verona ha provato a chiudere definitivamente il match, creando diverse opportunità da rete. Cyril Ngonge è stato il più pericoloso tra gli ospiti, sfiorando il raddoppio in almeno due occasioni.

Il Monza, pur provando a reagire con i cambi operati da Salvatore Bocchetti, non è mai riuscito a trovare il guizzo giusto per rimettere in equilibrio la partita. Andrea Petagna, subentrato nella ripresa, ha avuto la migliore occasione per i brianzoli, ma il suo colpo di testa è terminato di poco alto sopra la traversa. Per il Monza la tegola legata all’infortunio del portiere Turati, costretto a uscire dal campo anzitempo.

Classifica e scenario salvezza

Grazie a questa vittoria, l’Hellas Verona raggiunge quota 23 punti, posizionandosi al 13° posto in classifica e guadagnando un margine più ampio sulla zona retrocessione. La squadra allenata da Marco Baroni conferma il buon momento di forma, dopo aver conquistato sette punti nelle ultime quattro partite.

Il Monza, invece, resta fermo all’ultimo posto con 13 punti, aggravando una crisi di risultati che sembra sempre più difficile da invertire. I brianzoli, con solo tre vittorie in campionato, dovranno cercare un immediato riscatto nelle prossime giornate se vogliono evitare una retrocessione ormai sempre più concreta.

Prossimi impegni