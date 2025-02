Il Milan supera la Roma 3-1: Abraham e Félix trascinano i rossoneri in semifinale di Coppa Italia

Il 5 febbraio 2025, l’AC Milan ha conquistato una vittoria decisiva per 3-1 contro l’AS Roma nei quarti di finale della Coppa Italia, assicurandosi un posto in semifinale. La partita, disputata allo stadio San Siro, ha visto come protagonisti principali Tammy Abraham e João Félix, entrambi autori di prestazioni eccezionali.

La partita

Il Milan è passato in vantaggio al 16° minuto grazie a Tammy Abraham, attaccante in prestito proprio dalla Roma, che ha segnato il primo dei suoi due gol. Il secondo gol di Abraham è arrivato poco prima dell’intervallo, portando il punteggio sul 2-0.

Nonostante la Roma abbia accorciato le distanze nel secondo tempo con un gol di Artem Dovbyk, il debutto di João Félix è stato coronato da un gol al 71° minuto, fissando il risultato finale sul 3-1.

Protagonisti in evidenza

Tammy Abraham : l’attaccante inglese, in prestito dalla Roma, ha dimostrato grande professionalità segnando due gol contro la sua squadra di origine. Nonostante gli abusi ricevuti dai tifosi romanisti, Abraham ha mantenuto la compostezza e non ha esultato in segno di rispetto.

: l’attaccante inglese, in prestito dalla Roma, ha dimostrato grande professionalità segnando contro la sua squadra di origine. Nonostante gli abusi ricevuti dai tifosi romanisti, Abraham ha mantenuto la compostezza e in segno di rispetto. João Félix: il nuovo acquisto del Milan ha avuto un impatto immediato, segnando un gol spettacolare al suo debutto. La sua prestazione ha entusiasmato i tifosi e ha mostrato il potenziale che può apportare alla squadra.

Dichiarazioni post-partita

Dopo la partita, l’allenatore del Milan, Sérgio Conceição, ha elogiato la squadra per la prestazione coraggiosa e compatta, sottolineando l’importanza del coraggio e della solidità difensiva nel raggiungere la vittoria.

Percorso del Milan nella Coppa Italia

Con questa vittoria, il Milan avanza alle semifinali della Coppa Italia, dove affronterà la vincente tra Inter e Lazio. I rossoneri non vincono la Coppa Italia dal 2003 e questa potrebbe essere un’opportunità significativa per interrompere questa lunga attesa.

Cambio di guida tecnica

Il successo arriva poco dopo la nomina di Sérgio Conceição come nuovo allenatore del Milan, avvenuta il 30 dicembre 2024, in seguito all’esonero di Paulo Fonseca. Conceição, noto per il suo approccio energico e le sue tattiche aggressive, ha già portato una ventata di freschezza alla squadra.

Prospettive future

Il Milan spera che l’arrivo di Conceição e l’integrazione di nuovi talenti come João Félix possano rilanciare la stagione, puntando a:

Un piazzamento tra le prime quattro in Serie A .

in . Un percorso positivo in Coppa Italia.

La squadra sembra aver ritrovato fiducia e determinazione, elementi fondamentali per affrontare le sfide future.