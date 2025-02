Milan – Roma, sfida da dentro o fuori: dove vederla e probabili formazioni

Questa sera, mercoledì 5 febbraio 2025, andrà in scena un quarto di finale di Coppa Italia ad altissima tensione: il Milan ospita la Roma a San Siro in una sfida che promette spettacolo ed emozioni. Entrambe le squadre vogliono il passaggio in semifinale e scenderanno in campo con le formazioni migliori per centrare l’obiettivo.

Dove vedere Milan – Roma in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5 alle 21:00, mentre chi preferisce seguirlo in streaming potrà farlo su Mediaset Infinity, accessibile tramite app e sito web.

Il momento delle squadre

Il Milan , guidato da Sergio Conceição , arriva da un periodo altalenante. Dopo il pareggio nel derby e la sconfitta contro la Dinamo Zagabria , i rossoneri cercano riscatto davanti ai propri tifosi.

, guidato da , arriva da un periodo altalenante. Dopo il pareggio nel derby e la sconfitta contro la , i rossoneri cercano riscatto davanti ai propri tifosi. La Roma, allenata da Claudio Ranieri, è reduce da un pareggio contro il Napoli e sta attraversando un buon momento di forma. L’obiettivo è confermare la solidità difensiva e sfruttare al massimo le occasioni offensive.

Probabili formazioni Milan – Roma

Entrambi gli allenatori schiereranno formazioni competitive per assicurarsi il passaggio del turno.

Milan (4-3-3):

Portiere: Mike Maignan

Difesa: Kyle Walker, Fikayo Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez

Centrocampo: Yunus Musah, Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders

Attacco: Christian Pulisic, Tammy Abraham, Rafael Leao

➡ Allenatore: Sergio Conceição

Roma (3-4-2-1):

Portiere: Mile Svilar

Difesa: Devyne Rensch, Mats Hummels, Evan Ndicka

Centrocampo: Alexis Saelemaekers, Leandro Paredes, Manu Koné, Angeliño

Trequartisti: Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini

Attaccante: Artem Dovbyk

➡ Allenatore: Claudio Ranieri

Chi può decidere la partita?

Mike Maignan : il portiere del Milan sarà fondamentale per fermare gli attacchi avversari.

: il portiere del Milan sarà fondamentale per fermare gli attacchi avversari. Paulo Dybala : la sua qualità e imprevedibilità possono risultare decisive per la Roma.

: la sua qualità e imprevedibilità possono risultare decisive per la Roma. Rafael Leao : velocità e dribbling per mettere in difficoltà la difesa giallorossa.

: velocità e dribbling per mettere in difficoltà la difesa giallorossa. Mats Hummels: esperienza e leadership in difesa per contenere gli attaccanti rossoneri.

Le statistiche della sfida

Il Milan ha vinto tre degli ultimi cinque confronti diretti con la Roma in tutte le competizioni.

con la Roma in tutte le competizioni. La Roma ha segnato in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Milan.

contro il Milan. In Coppa Italia, le due squadre si sono affrontate 16 volte, con 9 vittorie del Milan e 7 della Roma.

Condizioni meteo a Milano

La serata a San Siro sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature comprese tra 0°C e 11°C. Un clima ideale per una sfida di questo livello.