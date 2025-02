Milan, ultime ore di mercato: tentativo per Joao Felix e idea Gedson Fernandes

L’ultimo giorno di calciomercato invernale è arrivato e il Milan spera ancora di piazzare almeno un colpo, forse addirittura due. Il tempo stringe, ma in via Aldo Rossi si lavora senza sosta per provare a portare in rossonero Joao Felix, attaccante in uscita dal Chelsea, e magari anche un centrocampista.

L’operazione è complessa, ma la permanenza in Italia di Jorge Mendes, agente del portoghese, lascia aperti spiragli fino all’ultimo momento utile.

Milan-Joao Felix: operazione difficile, ma non impossibile

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Milan è pronto a tentare il colpo Joao Felix in prestito. L’affare, tuttavia, si presenta complicato per due motivi:

La concorrenza di club come l’ Aston Villa , interessato al giocatore.

, interessato al giocatore. La necessità di fare spazio in rosa per l’arrivo dell’attaccante portoghese.

Per questo motivo, i principali indiziati a lasciare Milanello nelle ultime ore di mercato restano Noah Okafor e Luka Jovic. Solo in caso di un’uscita in attacco, i rossoneri potrebbero affondare il colpo per il trequartista del Chelsea.

Il Milan cerca un centrocampista: spunta Gedson Fernandes

Oltre all’attacco, una delle priorità del Milan è il centrocampo. I tifosi da settimane chiedono un rinforzo nella zona nevralgica del campo, vista l’assenza numerica e le difficoltà di alcuni giocatori:

Ruben Loftus-Cheek è spesso fermo ai box per infortuni.

è spesso fermo ai box per infortuni. Ismael Bennacer non è ancora al meglio della condizione fisica.

Trovare un centrocampista nelle ultime ore di mercato non sarà facile, ma un aiuto potrebbe arrivare proprio da Jorge Mendes, che potrebbe proporre un suo assistito: il Milan sta monitorando Gedson Fernandes, classe 1999, attualmente al Besiktas.

Il centrocampista portoghese potrebbe rappresentare un’opzione last-minute per rinforzare la mediana rossonera, ma tutto dipenderà dalle opportunità che si presenteranno nelle ultime ore disponibili.