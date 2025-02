Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta

Milano, 2 febbraio 2025 – Tutto pronto per il Derby della Madonnina. Domani, alle ore 18:00, lo stadio San Siro ospiterà l’attesissima sfida tra Milan e Inter, valida per la 23ª giornata di Serie A. Un incontro che potrebbe avere un impatto significativo sulla corsa allo scudetto e sulla qualificazione alle competizioni europee.

Sergio Conceicao (Depositphotos)

La squadra di Sérgio Conceição, dopo alcune prestazioni altalenanti, ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi, mentre la formazione di Simone Inzaghi vuole consolidare il proprio cammino verso il titolo, rimanendo a stretto contatto con il Napoli, attuale capolista.

Simone Inzaghi – Luca Rossini / IPA Sport / IPA

Probabili formazioni

L’allenatore del Milan, Sérgio Conceição, potrebbe confermare il modulo 4-3-3, puntando sulla qualità di Rafael Leão e Christian Pulisic per scardinare la difesa nerazzurra.

Milan (4-3-3):

Portiere : Maignan

: Difensori : Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernández

: Centrocampisti : Musah, Bennacer, Reijnders

: Attaccanti: Pulisic, Abraham, Leão

Allenatore: Sérgio Conceição

L’Inter, reduce da una serie di prestazioni convincenti, si presenterà con il consueto 3-5-2, affidando a Lautaro Martínez e Marcus Thuram il compito di colpire la retroguardia rossonera.

Inter (3-5-2):

Portiere : Sommer

: Difensori : Pavard, De Vrij, Bastoni

: Centrocampisti : Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco

: Attaccanti: Lautaro Martínez, Thuram

Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere la partita

Il Derby di Milano sarà trasmesso in diretta sia su DAZN che su Sky Sport.

Gli abbonati DAZN potranno seguirlo tramite:

App DAZN su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox), TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox), TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Streaming su dispositivi mobili tramite l’app DAZN.

tramite l’app DAZN. Accesso via browser, visitando il sito ufficiale di DAZN.

Per gli abbonati Sky, la partita sarà disponibile sui canali:

Sky Sport Uno

Sky Sport Calcio

Sky Sport 4K

Sky Sport (canale 251)

Gli utenti Sky potranno usufruire del servizio Sky Go, mentre NOW TV offrirà la visione in streaming senza abbonamento satellitare.

Arbitro dell’incontro

La direzione della gara sarà affidata all’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, assistito da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti. Il quarto uomo sarà Marco Serra, mentre al VAR opereranno Aleandro Di Paolo e Ciro Carbone.

Previsioni meteo

Le condizioni meteo per Milano all’orario della partita prevedono:

Cielo prevalentemente nuvoloso

Temperature comprese tra i 2°C e i 13°C

Nessuna precipitazione prevista, garantendo condizioni di gioco ideali.

Curiosità e precedenti

Questo sarà il 225º Derby della Madonnina nella storia della Serie A.

nella storia della Serie A. Il Milan ha vinto entrambi i precedenti stagionali con l’ Inter : uno in campionato e l’altro nella finale di Supercoppa Italiana .

ha vinto entrambi i precedenti stagionali con l’ : uno in campionato e l’altro nella finale di . L’ Inter è attualmente la squadra con il miglior attacco della Serie A, avendo segnato 55 gol in 22 partite .

è attualmente la squadra con il miglior attacco della Serie A, avendo segnato . Il Milan, con 34 punti, è in piena lotta per un posto nelle competizioni europee, mentre l’Inter, con 50 punti, è a tre lunghezze dalla capolista Napoli.

