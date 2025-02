Milan-Inter, mosse di mercato: Giménez vicino ai rossoneri, Zalewski in prestito ai nerazzurri

Milano, 2 febbraio 2025 – Il calciomercato invernale si accende a Milano con due operazioni di rilievo che coinvolgono Milan e Inter. I rossoneri sono prossimi a chiudere per Santiago Giménez, attaccante messicano del Feyenoord, mentre i nerazzurri hanno ufficializzato il prestito di Nicola Zalewski dalla Roma, con diritto di riscatto a fine stagione.

Milan: Giménez pronto a firmare

Il Milan ha raggiunto un accordo con il Feyenoord per l’acquisto di Santiago Giménez, talento messicano classe 2001. L’operazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro, comprensivi di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita.

Età : 23 anni

: 23 anni Ruolo : Attaccante centrale

: Attaccante centrale Club di provenienza : Feyenoord

: Feyenoord Costo del trasferimento: 35 milioni di euro (bonus inclusi)

Dopo aver segnato 18 gol in 20 partite nella Eredivisie, Giménez è considerato uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo. Il Milan lo ha seguito per mesi e, dopo una trattativa intensa, è riuscito a superare la concorrenza di altri club, tra cui il Tottenham e l’Atlético Madrid.

Il messicano è atteso a Milano nelle prossime ore per le visite mediche e la firma del contratto. La presentazione ufficiale è prevista per lunedì 3 febbraio 2025. Tuttavia, non sarà disponibile per il Derby della Madonnina, ma assisterà alla partita direttamente da San Siro, dove verrà presentato ai tifosi rossoneri.

Inter: ufficiale Zalewski in prestito dalla Roma

Sul fronte Inter, il club nerazzurro ha chiuso l’accordo per il prestito di Nicola Zalewski dalla Roma, con diritto di riscatto fissato tra 5 e 7 milioni di euro.

Età : 22 anni

: 22 anni Ruolo : Esterno sinistro

: Esterno sinistro Club di provenienza : Roma

: Roma Formula del trasferimento: Prestito con diritto di riscatto

Zalewski, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha collezionato 123 presenze e 2 gol con la Roma, dimostrando versatilità e qualità sia in fase offensiva che difensiva. Il polacco arriva all’Inter per offrire un’alternativa a Federico Dimarco, permettendo a Simone Inzaghi di avere più soluzioni sulle fasce.

Il giocatore è stato ufficializzato l’1 febbraio 2025 e sarà già a disposizione per il derby contro il Milan. L’Inter potrà testare il suo impatto nella seconda parte di stagione prima di decidere se esercitare il diritto di riscatto.

Come cambiano Milan e Inter con questi acquisti

Milan: più qualità in attacco

L’arrivo di Giménez rappresenta una grande aggiunta per il reparto offensivo rossonero. Il suo stile di gioco si adatta perfettamente alle esigenze del Milan, che ha bisogno di una punta capace di attaccare la profondità e finalizzare le occasioni create dai trequartisti Leão, Pulisic e Loftus-Cheek.

L’attaccante messicano avrà il compito di:

Aggiungere peso in area di rigore

Sostituire Giroud nel lungo periodo

Essere un riferimento centrale per il gioco offensivo di Pioli

Inter: una nuova opzione sulle fasce

Con l’arrivo di Zalewski, l’Inter acquisisce un esterno capace di giocare sia a destra che a sinistra. Il polacco è noto per la sua rapidità, capacità di dribbling e duttilità tattica, elementi che lo rendono ideale per il 3-5-2 di Inzaghi.

Il suo ruolo sarà quello di:

Alternarsi con Dimarco sulla fascia sinistra

Dare respiro a Dumfries se necessario

Garantire maggiore spinta in fase offensiva

Obiettivi di Milan e Inter dopo il mercato