Marcella Bella: “Sanremo è magia, voglio trasformare l’emozione in energia”

L’intervista esclusiva alla cantante in vista del Festival di Sanremo

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, Marcella Bella si prepara a calcare nuovamente il palco dell’Ariston con la passione e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta. Nell’intervista, l’artista racconta le emozioni della vigilia, la collaborazione con il suo team e il significato profondo del brano che presenterà. Tra ricordi indelebili, successi e nuove sfide, Marcella svela il suo approccio a questa esperienza, con il desiderio di lasciare il segno e conquistare anche il pubblico più giovane.

Iniziato il conto alla rovescia. Come stai vivendo l’attesa?

Un’emozione che, ovviamente, non può mancare. L’ho messa in conto. Anche alle prove l’ho sentita, ma è la magia di Sanremo, perché Sanremo è Sanremo. Ci vuole un’attenzione speciale, una forza unica per affrontare un palco così importante. Voglio trasformare questa emozione e fare in modo che diventi energia.

Sarai in gara con il brano Pelle Diamante. Cosa ci dici della canzone?

E’ un inno alla donna forte e determinata che sa quello che vuole e sa essere artefice della propria vita. È talmente forte, indipendente e resistente proprio come il diamante. Con un pizzico di ironia può essere anche un po’ stronza ma sorprendente. Un pezzo contemporaneo fatto per divertirsi ballando, per un messaggio importante. Se diventasse un inno anche per una sola donna saprei di aver fatto il mio dovere di artista.

Brano scritto oltre che da te, da Marco Rettani, Senatore Cirenga, Andrea Simoncini.Come è nata questa collaborazione?

Questa collaborazione è nata già con Etnea, con Senatore Cirenga. Il tema centrale è la donna che deve diventare una guerriera e indossare una Pelle Diamante, come una corazza che la protegga. Una pelle dura e preziosa come i diamanti. Non parla di me, certo mi rappresenta, ma è per tutte le donne.

Un ritorno all’Ariston con la mano di Pasquale Mammaro, manager che ha portato tanti artisti come Il Volo, Diodato e Tananai (da editore), Orietta Berti e Donatella Rettore (da produttore ed editore) e i Cugini di Campagna…

Pasquale è sempre dietro di me e anche, come hai detto, a tanti artisti importanti. Ha creduto in me e moltissimo in questa canzone. Averlo al mio fianco è fondamentale.

I tuoi ricordi più significativi legati a Sanremo?

Il debutto con Montagne Verdi è stato una favola, la realizzazione del mio sogno. Giancarlo Bigazzi ha scritto una storia che era la mia, il racconto del mio percorso. Le mie montagne verdi erano le mie speranze e le mie aspettative, che si sono poi realizzate al Nord, dove ho trovato l’amore e la mia “casa”, ricordando sempre il sole della mia isola e le tante volte in cui ho versato lacrime. Un altro momento indimenticabile è stato nel 1986 con Senza un briciolo di testa, che mi ha portato a un terzo posto a Sanremo. Era un brano che mi impegnava vocalmente tantissimo e che mi ha permesso di piazzarmi davanti a tante importanti artiste dell’epoca.

Le tue aspettative per questa edizione del Festival?