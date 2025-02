Lotus Elise: allo studio il probabile ritorno?

Stando alle indiscrezioni, sarebbe allo studio la nuova Lotus Elise. Momentaneamente nota come Type 135, dovrebbe debuttare nel corso dell’autunno del 2026. Potrebbe rappresentare il modello ‘alter ego’ della Emira, riconoscibile per la carrozzeria roadster a passo corto in stile “targa”.

La prossima Lotus Elise dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Turbo da 306 CV di potenza, fornito da Mercedes-AMG. Inoltre, la gamma potrebbe comprendere anche le più prestanti declinazioni Elise S da 421 CV ed Elise R da 476 CV di potenza. Non è esclusa, invece, l’elettrificazione mediante l’adozione della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V.

Nell’attesa della futura Lotus Elise, la gamma della Emira è stata ampliata con le versioni speciali Type 25, Type 78, Type 86, Type 97T e Type 99T, dedicate alle rispettive monoposto di Formula 1 e ciascuna prodotta in soli 12 esemplari numerati.