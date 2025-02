Linea Verde Strade d’Italia, sabato 8 febbraio su Rai 1: alla scoperta di Montepulciano

Sabato 8 febbraio, a mezzogiorno su Rai 1, prende il via la nuova stagione di Linea Verde Strade d’Italia, il branded content itinerante che racconta il territorio e le tradizioni del Bel Paese. Alla guida di questa edizione ci saranno ancora Tinto e Angela Rafanelli, pronti a condurre il pubblico in un viaggio tra storia, cultura e sapori.

Prima tappa: Montepulciano e il suo vino Nobile

La puntata inaugurale porterà gli spettatori a Montepulciano, uno dei borghi più celebri della Toscana, conosciuto in tutto il mondo per il suo prestigioso vino Nobile. Un’occasione per scoprire non solo le tradizioni vitivinicole, ma anche la storia e l’anima di questo affascinante territorio.

La vendemmia e le cantine del territorio

A bordo del loro sidecar, Tinto e Angela visiteranno le vigne nel pieno del periodo della vendemmia, vivendo in prima persona il momento più significativo della produzione del vino. Sarà un’opportunità per conoscere alcune delle cantine più importanti della zona e approfondire un nuovo progetto enologico che sta iniziando a dare i suoi frutti proprio in questi giorni.

Tra storia, radici e innovazione

Il viaggio a Montepulciano non si limiterà al vino: sarà un percorso tra storia e territorio, con un approfondimento sulla storica suddivisione in pievi della zona. Il borgo toscano punta a riscoprire e valorizzare le proprie radici, senza dimenticare di guardare al futuro con innovazione e passione.

Degustazioni e la tradizione del Bravio delle Botti

Non mancherà il momento dedicato alla degustazione dei prodotti tipici, un’occasione per assaporare le eccellenze gastronomiche locali. Inoltre, Tinto e Angela si cimenteranno in una corsa dietro le botti nei vicoli del borgo, per rievocare il celebre Bravio delle Botti, la tradizionale sfida tra le otto contrade di Montepulciano.

Dove e quando vedere Linea Verde Strade d’Italia

L’appuntamento con Linea Verde Strade d’Italia è per sabato 8 febbraio a mezzogiorno su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chi desidera rivedere le bellezze e le tradizioni di Montepulciano.