Linea Verde Italia, sabato 8 febbraio su Rai 1: viaggio alla scoperta di Catanzaro

Sabato 8 febbraio, alle 12:25 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Linea Verde Italia, il programma realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Elisa Isoardi e Monica Caradonna accompagneranno gli spettatori in un viaggio tra la natura, la storia e l’innovazione di Catanzaro, città situata tra la Sila e il mare.

Alla scoperta del patrimonio naturalistico di Catanzaro

La puntata prenderà il via dalla Sila Piccola, con un’esplorazione della Riserva naturale biogenetica Poverella, un’area protetta dove i Carabinieri della Biodiversità operano per la salvaguardia dell’ecosistema. Qui si approfondirà il tema della silvicoltura sostenibile, con un progetto innovativo che utilizza la tecnologia per una gestione efficiente dei boschi.

Dal mare alla biodiversità: tutela e sostenibilità

Dalle montagne della Sila si arriverà al mare, per raccontare la straordinaria biodiversità della Calabria. Saranno mostrati i progetti di tutela ambientale che, grazie ai fondi del PNRR, puntano a migliorare la fruibilità sostenibile e la salvaguardia degli ecosistemi costieri.

L’Università “Magna Graecia” e il futuro della ricerca

Un focus speciale sarà dedicato all’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, che, partendo dal legame con il territorio, sviluppa soluzioni innovative per la salute e il benessere. L’ateneo è un centro di eccellenza in continua evoluzione, che offre nuove prospettive nel campo della medicina e delle biotecnologie.

Catanzaro hub del Mediterraneo: incubatori e start-up

La puntata analizzerà anche lo sviluppo di quello che potrebbe diventare il più grande HUB del Mediterraneo, un polo dedicato all’innovazione sostenibile. Sarà raccontato anche il lavoro di un incubatore per start-up, che aiuta le giovani imprese a crescere e trasformarsi in aziende di successo, sempre nel rispetto della sostenibilità e dell’equilibrio con l’ambiente.

Economia circolare: dal kitesurf alla moda, dalle lattine all’arte

Un altro interessante approfondimento sarà dedicato all’economia circolare, con esempi concreti di riutilizzo creativo dei materiali. Tra le iniziative più curiose:

Vele deteriorate di kitesurf trasformate in accessori di moda.

trasformate in accessori di moda. Lattine riciclate che diventano elementi decorativi per abbellire la città.

Musica e gastronomia: chiusura con eccellenze del territorio

La puntata si concluderà con una speciale esibizione dei musicisti del Conservatorio Tchaikovsky, un’istituzione musicale di prestigio. Infine, spazio alla tradizione gastronomica locale, con piatti che coniugano sostenibilità, territorio e innovazione.

Dove e quando vedere Linea Verde Italia

L’appuntamento con Linea Verde Italia è fissato per sabato 8 febbraio alle 12:25 su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chi desidera approfondire i temi della puntata e scoprire le meraviglie di Catanzaro.