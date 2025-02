Linea Verde, domenica 9 febbraio su Rai 1: un viaggio tra mare e Maremma

Domenica 9 febbraio, alle 12:20 su Rai 1, torna Linea Verde con una puntata dedicata a Livorno e al suo entroterra collinare, un territorio ricco di storia, tradizioni e sapori. A guidare il viaggio saranno Peppone Calabrese e Livio Beshir, con il contributo speciale di Margherita Granbassi.

Un omaggio a Il Sorpasso

Il viaggio inizia con un tributo a Il Sorpasso, il capolavoro cinematografico di Dino Risi, girato sulla strada panoramica a sud di Livorno. Un itinerario iconico che celebra il cinema e la bellezza del paesaggio toscano.

Scherma e storia sulla Terrazza Mascagni

Margherita Granbassi, ex campionessa di scherma, incontrerà una giovane atleta del Circolo Scherma Fides, storico sodalizio livornese, per un duello simbolico sulla splendida Terrazza Mascagni, affacciata sul mare nel cuore della città.

Tra Carducci, agricoltura e zootecnia

Peppone Calabrese si sposterà a Bolgheri , seguendo le tracce di Giosuè Carducci , e a Suvereto , per esplorare realtà agricole e zootecniche innovative .

si sposterà a , seguendo le tracce di , e a , per esplorare . Livio Beshir farà tappa a Peccioli , in provincia di Pisa, per visitare il Museo d’Arte Contemporanea a Cielo Aperto e una tipica azienda vitivinicola.

farà tappa a , in provincia di Pisa, per visitare il e una tipica azienda vitivinicola. Il viaggio proseguirà fino a Rosignano Marittimo, prima del rientro a Livorno, dove Livio incontrerà una coppia dedita all’apicoltura nomade.

Navigando tra storia e tradizione

Margherita Granbassi scenderà in acqua per raccontare la storia della città labronica vogando lungo i fossi medicei, i canali che attraversano Livorno e lambiscono la Fortezza Nuova, teatro di gare e competizioni tradizionali.

Luoghi storici e gastronomia livornese

Prima del gran finale in uno dei rioni più antichi di Livorno, il team di Linea Verde farà tappa:

Alle Terme del Corallo .

. Al Mercato delle Vettovaglie, storico cuore commerciale della città.

Non mancheranno omaggi alla gastronomia locale, con alcune delle specialità più celebri:

“5 e 5” , il mitico panino con la torta di ceci.

, il mitico panino con la torta di ceci. Riso nero alla livornese .

. Gnudi, peposo, salumi e formaggi, delizie della cucina di terra.

Dove e quando vedere Linea Verde

L’appuntamento con Linea Verde è per domenica 9 febbraio alle 12:20 su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chi desidera rivedere le bellezze di Livorno e della Maremma.