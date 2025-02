Linea Bianca, sabato 8 febbraio su Rai 1: viaggio tra le meraviglie della Valsesia

Sabato 8 febbraio, alle 11:25 su Rai 1, torna un nuovo appuntamento con Linea Bianca, il programma dedicato alla montagna condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, con la partecipazione di Lino Zani. La puntata sarà un viaggio affascinante tra le vette e le tradizioni della Valsesia, una delle zone più suggestive delle Alpi.

Monte Rosa: partenza da Capanna Margherita

L’avventura inizia a quota 4.554 metri sul livello del mare, sul Monte Rosa, al confine tra Svizzera e Italia. Qui si trova uno dei rifugi alpini più iconici e spettacolari delle Alpi: la Capanna Margherita. Ad accompagnare il team di Linea Bianca sarà Michele Cucchi, esperta guida alpina, che illustrerà la bellezza e le sfide di queste altitudini.

Alla scoperta della tradizione Walser ad Alagna Valsesia

Dalle vette si scende ad Alagna Valsesia, per esplorare l’architettura tipica delle case in legno e pietra, uno stile unico che caratterizza il territorio. Questo patrimonio culturale affonda le radici nella storia della popolazione Walser, un’antica comunità di origine tedesca che si insediò nella zona intorno al 1300.

La preparazione del Lo Pan Ner: simbolo di convivialità

Un altro momento imperdibile sarà la preparazione del Lo Pan Ner, il pane nero tradizionale della regione, simbolo di condivisione e aggregazione. La produzione avverrà in un tipico forno Walser, dove verranno svelati i segreti di questa ricetta tramandata nei secoli.

Fabrizio, l’ultimo artigiano di montagna

A rendere ancora più speciale questa puntata sarà l’incontro con Fabrizio, l’ultimo artigiano di montagna, che con passione e dedizione realizza sci fatti a mano. Ogni pezzo è frutto di una progettazione minuziosa, con un’attenzione particolare ai dettagli e alle finiture, rendendo ogni sci unico e pregiato.

Sport e salute: consigli per vivere la montagna in sicurezza

Dalle piste da sci di fondo di Alagna, Agnese Camurri, atleta di trail running, insieme ai medici della Società Italiana Medicina di Montagna, offrirà consigli utili su:

Allenamento e preparazione fisica in alta quota .

. Come mantenersi in forma in montagna .

. Precauzioni per vivere l’ambiente alpino in sicurezza e salute.

Dove e quando vedere Linea Bianca

L’appuntamento con Linea Bianca è fissato per sabato 8 febbraio alle 11:25 su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chi desidera rivedere le meraviglie della Valsesia e i suoi protagonisti.