“Linea Azzurri”: al via su Rai Italia le nuove puntate del format ideato da Angelo Maietta

Dopo il successo della prima stagione, torna su Rai Italia il programma dedicato ai grandi campioni dello sport italiano: “Linea Azzurri”, il format ideato da Angelo Maietta che racconta le storie di atleti d’eccellenza attraverso un viaggio tra memoria, territorio e valori sportivi.

Le nuove puntate, sei in totale, andranno in onda ogni sabato a partire dall’8 febbraio fino al 15 marzo, alle 16.30 (orario di New York) su Rai Italia. Per chi non potrà seguirle in diretta, le puntate saranno disponibili il giorno successivo su RaiPlay.

La conferenza stampa e i protagonisti

La presentazione ufficiale della nuova stagione si è svolta il 31 gennaio a Roma, presso il Circolo Canottieri Aniene, alla presenza dell’intero cast della trasmissione e di importanti ospiti istituzionali, tra cui il presidente del CONI Giovanni Malagò e il direttore di Rai Italia Fabrizio Ferragni.

I protagonisti delle sei nuove puntate saranno alcuni dei più importanti atleti italiani del momento:

🥋 Terryana D’Onofrio (karate)

(karate) 🚣‍♂️ Giovanni De Gennaro (canoa slalom)

(canoa slalom) 🎯 Silvana Stanco (tiro a volo)

(tiro a volo) 🏊‍♂️ Ludovico Viberti (nuoto)

(nuoto) 🤸‍♀️ Angela Andreoli (ginnastica artistica)

(ginnastica artistica) 🚣‍♀️ Amanda Embriaco (paracanoa)

“Linea Azzurri” racconterà le loro storie di sacrificio, passione e determinazione, facendo emergere il lato umano dietro i successi sportivi. Ogni puntata, della durata di circa 40 minuti, sarà un viaggio tra i luoghi d’infanzia degli atleti, i sapori e i ricordi che hanno segnato la loro crescita e li hanno portati ai più grandi traguardi sportivi.

Un format che celebra le radici e i valori dello sport

L’idea alla base di “Linea Azzurri” è quella di trasformare i campioni dello sport in veri e propri testimoni delle loro terre d’origine, mettendo in evidenza il legame tra gli atleti e le loro radici. Questo racconto, tra emozioni e successi, vuole ispirare il pubblico, dimostrando come tenacia, sacrificio e passione siano gli elementi chiave per raggiungere i propri obiettivi.

Il contributo di Giovanni Malagò e la novità della sostenibilità

Un elemento distintivo della nuova edizione è la partecipazione straordinaria di Giovanni Malagò, presidente del CONI, che ha rinnovato il patrocinio morale alla trasmissione.

A questa edizione si aggiunge anche il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, segnando una delle grandi novità di quest’anno. Infatti, “Linea Azzurri” darà ampio spazio alla sostenibilità nello sport, tema fondamentale in linea con il protocollo CONI-MASE, sottoscritto l’11 luglio 2024.

Lo sport, oltre a rappresentare un’opportunità di crescita e successo personale, è anche uno strumento di sensibilizzazione su tematiche ambientali, promuovendo valori sani e positivi.

Le conduttrici e il team di autori

A guidare le puntate di “Linea Azzurri” ci sarà un team di sei conduttrici, ognuna impegnata in un episodio diverso:

Barbara Politi

Maddalena Ferroni

Angela Tuccia

Fabiola Cimminella

Alice Brivio

Veronica Ursida

Per i segmenti dedicati alla sostenibilità nello sport, si aggiungono le giornaliste Lucia Petraroli e Mariella Petagine, che arricchiranno la narrazione con approfondimenti e interviste mirate.

Dietro le quinte, il programma vede impegnati gli autori Luigi Miliucci, Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Carlo Fumo, mentre la regia è firmata da Carlo Fumo. La produzione è affidata alla Italian Movie Award, garanzia di qualità e professionalità nel mondo televisivo.

Un appuntamento da non perdere

Con un mix perfetto tra sport, memoria e territorio, “Linea Azzurri” torna a raccontare le storie dei grandi campioni italiani, regalando al pubblico un viaggio emozionante tra passato, presente e futuro. Le nuove puntate in onda su Rai Italia promettono ancora una volta di ispirare e appassionare gli spettatori di tutto il mondo.