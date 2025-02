Lego Italia e Francesca Michielin portano la magia floreale a Sanremo per San Valentino

Quando musica e creatività si incontrano, nascono connessioni straordinarie. Dal 3 al 15 febbraio, Lego Italia e Francesca Michielin uniscono le forze per dare vita a un’esperienza unica, fatta di emozioni, colore e condivisione. Un progetto innovativo che celebra i legami autentici attraverso un linguaggio universale: la musica e i fiori.

Un San Valentino dedicato alle connessioni vere

In occasione di San Valentino, il celebre marchio danese accende i riflettori sulle relazioni autentiche, in un mondo sempre più digitale e veloce, dove spesso le connessioni sembrano meno profonde e sincere.

Al centro dell’iniziativa c’è la linea Lego Botanicals, che invita tutti a riscoprire il piacere di regalare un fiore eterno, simbolo di un legame autentico e senza tempo.

Dal 3 all’11 febbraio, tutti i fan potranno inviare a Francesca Michielin pensieri e racconti d’amore tramite il suo profilo Instagram, accompagnandoli con l’immagine del fiore Lego Botanicals che meglio rappresenta i loro sentimenti.

La Stanza Fiorita Lego: un luogo di emozioni

La Stanza Fiorita Lego® sarà il cuore pulsante dell’iniziativa. Qui, Francesca Michielin raccoglierà e leggerà alcune delle dediche ricevute, trasformandole in un racconto collettivo sulle connessioni che contano davvero.

L’intero ambiente sarà immerso in una straordinaria esplosione di fiori Lego, rappresentazione perfetta di un sentimento che non appassisce mai. Un modo originale e creativo per celebrare l’amore in ogni sua forma.

L’arte in movimento: la Cargo Bike Floreale Lego

Ma l’evento non si ferma qui! L’arte esce dagli spazi espositivi e conquista le strade con la spettacolare Cargo Bike Floreale Lego.

Dall’11 al 15 febbraio, questa incredibile creazione, firmata dal Lego Certified Professional Riccardo Zangelmi, porterà un’ondata di colore e creatività per le vie di Sanremo.

Chi incontrerà la Cargo Bike potrà ricevere un piccolo omaggio floreale in mattoncini Lego, da costruire e conservare come ricordo speciale di questa esperienza. In uno di questi giorni, Francesca Michielin sarà presente per celebrare il progetto, incontrare i fan e condividere la magia dell’evento.

Le parole di Francesca Michielin e Lego Italia

Francesca Michielin, entusiasta dell’iniziativa, ha dichiarato:

“Questa bellissima collaborazione è un sogno che ho fin da bambina e sono felicissima di poterlo finalmente realizzare. Ciò che mi rende ancora più felice è che questo progetto nasce e si sviluppa intorno al concetto di Amore in tutte le sue forme ed espressioni. In occasione di San Valentino racconteremo e celebreremo le storie d’amore, d’amicizia e di solidarietà che legano le persone. Sarà un momento romantico nel senso più alto del termine… e tra l’altro con un fiore che è per sempre perché è fatto di mattoncini Lego”.

Anche Davide Cajani, Marketing Director di Lego Italia, ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

“Con questa iniziativa vogliamo celebrare le connessioni autentiche, quelle che vanno oltre lo schermo e si trasformano in emozioni reali. Lego Botanicals è un invito a regalare un pensiero che dura per sempre, proprio come i legami più veri. Portare questa magia in un evento così iconico, insieme a un’artista del calibro di Francesca Michielin, è un’occasione straordinaria per ispirare sempre più persone a esprimere i propri sentimenti attraverso la creatività e il gioco”.

Una sorpresa esclusiva in arrivo

L’evento si concluderà con una sorpresa esclusiva firmata Lego Italia: un’esperienza speciale dedicata ai set floreali della collezione Lego Botanicals, capaci di unire emozione, creatività e ispirazione in un momento unico da vivere direttamente da Sanremo.