Lecce travolgente a Parma: vittoria per 3-1 con doppietta di Pierotti

Il 31 gennaio 2025, allo stadio Ennio Tardini di Parma, il Lecce ha conquistato una vittoria cruciale in ottica salvezza, superando il Parma con un convincente 3-1. Questo successo non solo rafforza le speranze dei salentini di mantenere la categoria, ma rappresenta anche una significativa battuta d’arresto per i ducali, diretti concorrenti nella lotta per non retrocedere.

Primo tempo: equilibrio e reazione immediata

La partita è iniziata con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza dei tre punti in palio. Al 34′ minuto, il Parma ha trovato il vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Emanuele Valeri. Il penalty è stato assegnato dall’arbitro Simone Sozza per un tocco di mano in area del capitano leccese Federico Baschirotto.

La reazione del Lecce è stata immediata. Appena due minuti dopo, al 36′, un preciso cross di Thórir Helgason ha trovato la testa di Nikola Krstovic, che ha insaccato alle spalle del portiere parmense Zsombor Senkó, riportando il risultato in parità.

Secondo tempo: il Lecce dilaga

Nella ripresa, il Lecce ha mostrato maggiore determinazione e organizzazione tattica. Al 63′, in un’azione di contropiede, Krstovic ha servito un assist perfetto per Santiago Pierotti, che ha superato il difensore Alessandro Vogliacco e ha battuto Senkó, portando i salentini in vantaggio.

Il Parma ha tentato di reagire, effettuando diverse sostituzioni per dare freschezza alla squadra. Tuttavia, al 93′, ancora in contropiede, Krstovic ha fornito un altro assist a Pierotti, che ha realizzato la sua doppietta personale, chiudendo definitivamente la partita sul 3-1 per il Lecce.

Analisi tattica e prestazioni individuali

L’allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, ha schierato la squadra con un modulo 4-3-3, puntando sulla velocità degli esterni Jesper Karlsson e Santiago Pierotti, supportati dalla punta centrale Nikola Krstovic. Il centrocampo, guidato da Ylber Ramadani, ha garantito equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

In difesa, la coppia centrale composta da Federico Baschirotto e Gaby Jean ha saputo contenere le iniziative offensive del Parma, mentre i terzini Frédéric Guilbert e Antonino Gallo hanno offerto supporto sia in fase difensiva che offensiva.

Per il Parma, l’allenatore Fabio Pecchia ha optato per un 3-5-2, con Milan Djuric e Mihai Mihăilă in attacco. Nonostante il vantaggio iniziale, la squadra ha faticato a mantenere il possesso palla e a creare occasioni da gol nel secondo tempo. Le sostituzioni effettuate non hanno sortito l’effetto sperato, e la difesa è apparsa vulnerabile alle ripartenze avversarie.

Implicazioni per la classifica

Con questa vittoria, il Lecce sale a 26 punti in classifica, allontanandosi dalla zona retrocessione e avvicinandosi a una posizione di maggiore sicurezza. Il Parma, invece, rimane fermo a 20 punti, complicando ulteriormente la propria situazione nella lotta per la salvezza.

Prospettive future

Il Lecce dovrà mantenere alta la concentrazione nelle prossime partite per consolidare la propria posizione in classifica. La prestazione contro il Parma ha evidenziato una squadra compatta e determinata, capace di sfruttare le occasioni create e di difendere con ordine.

Per il Parma, è necessario un immediato cambio di rotta. La squadra dovrà lavorare sulla solidità difensiva e sulla capacità di gestire il possesso palla, cercando di ritrovare quella fiducia necessaria per affrontare le prossime sfide decisive in ottica salvezza.

Tabellino della partita

Marcatori:

34′ Emanuele Valeri (Parma, rig.)

(Parma, rig.) 36′ Nikola Krstovic (Lecce)

(Lecce) 63′ Santiago Pierotti (Lecce)

(Lecce) 93′ Santiago Pierotti (Lecce)

Ammoniti:

20′ Ylber Ramadani (Lecce)

(Lecce) 79′ Jesper Karlsson (Lecce)

(Lecce) 90′ Drissa Camara (Parma)

Sostituzioni:

45′ Drissa Camara per Anas Haj Mohamed (Parma)

per (Parma) 56′ Lassana Coulibaly per Ylber Ramadani (Lecce)

per (Lecce) 69′ Pontus Almqvist per Mandela Keita (Parma)

per (Parma) 75′ Jacob Ondrejka per Matteo Cancellieri (Parma)

