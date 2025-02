Le Stagioni dell’Amore, sabato 8 febbraio su Rai 1: Franco alla ricerca dell’anima gemella

Sabato 8 febbraio, alle 14:00 su Rai 1, torna l’appuntamento con Le Stagioni dell’Amore, il dating show dedicato agli over 60 e condotto da Mara Venier. La puntata avrà come protagonista Franco, un 72enne appassionato di cartomanzia e lettura della mano, che è alla ricerca di una compagna con cui condividere il suo cammino.

Franco, un cuore romantico alla ricerca dell’amore

Nonostante una vita ricca di interessi e una pensione che gli permette di godersi il tempo libero, Franco sente che gli manca qualcosa: una persona speciale con cui condividere emozioni, esperienze e progetti per il futuro.

Grazie all’aiuto degli avatar, il protagonista avrà l’opportunità di conoscere tre donne single, ognuna con una personalità unica e coinvolgente.

Le tre donne che potrebbero conquistare Franco

Giuseppina, 67 anni – Un’ investigatrice privata dallo spirito avventuroso, appassionata di teatro e sempre alla ricerca di nuove sfide.

– Un’ dallo spirito avventuroso, appassionata di e sempre alla ricerca di nuove sfide. Evelina, 71 anni – Torinese, simpatica e determinata , pronta a rimettersi in gioco dopo anni di indipendenza.

– Torinese, , pronta a rimettersi in gioco dopo anni di indipendenza. Anna, 70 anni – Cantante dolce e generosa, capace di conquistare con la sua voce e il suo cuore.

Un viaggio tra emozioni e scelte difficili

Nel corso della puntata, Franco dovrà seguire il suo istinto e le emozioni, ascoltando il cuore e lasciandosi guidare dalle sensazioni. Alla fine, sceglierà una delle tre donne per un incontro di persona, dando così il via a un possibile nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Dove e quando vedere Le Stagioni dell’Amore

L’appuntamento con Le Stagioni dell’Amore è per sabato 8 febbraio alle 14:00 su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chiunque voglia rivedere le emozioni e le scelte del protagonista.