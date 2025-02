Le 10 canzoni più trasmesse in radio: Marracash in vetta alla classifica

La classifica Earone airplay radio per punteggio della settimana 6/2025

La musica continua a dominare le frequenze radiofoniche italiane, e la classifica Earone airplay radio per punteggio della settimana 6/2025 ci offre un’istantanea precisa di quali brani stanno conquistando gli ascoltatori. Dal 31 gennaio al 6 febbraio 2025, il panorama musicale italiano e internazionale ha visto una serie di movimenti interessanti, con nuove entrate e brani che scalano posizioni inaspettatamente.

In cima alla classifica troviamo Marracash con il suo successo Gli sbandati hanno perso, che si impone come il brano più trasmesso della settimana. Vediamo insieme i dettagli della top 10 e gli artisti protagonisti.

Marracash domina la classifica

Il rapper milanese Marracash si aggiudica la prima posizione con Gli sbandati hanno perso, confermando ancora una volta il suo straordinario impatto sulla scena musicale italiana. Il brano, che porta la firma di Fabio Rizzo, ha registrato un aumento significativo nelle trasmissioni radiofoniche, salendo dalla seconda alla prima posizione.

Questo successo consolida la posizione di Marracash tra gli artisti più influenti del momento, con un sound che continua a conquistare il pubblico e le radio nazionali.

Le altre posizioni della top 10

Se Marracash domina la classifica, anche gli altri artisti non sono da meno. Jovanotti mantiene una solida posizione con Fuorionda, che si piazza al secondo posto. Grande balzo in avanti per Lazza, che con Buio davanti passa dalla posizione 11 alla 3, segnando una delle crescite più impressionanti della settimana.

Interessante anche la presenza di Gracie Abrams con That’s so true e Tananai con Booster, che completano la top 5.

La classifica completa

Le 10 canzoni più trasmesse in radio

Gli sbandati hanno perso – Marracash Fuorionda – Jovanotti Buio davanti – Lazza That’s so true – Gracie Abrams Booster – Tananai Oh mamma mia – Guè, Rose Villain Messy – Lola Young Mandare tutto all’aria – Marco Mengoni Born with a broken heart – Damiano David Nice to meet you – Myles Smith

Analisi della classifica

Le nuove entrate e le sorprese della settimana

Lazza ha registrato la crescita più significativa della settimana, salendo di 8 posizioni .

ha registrato la crescita più significativa della settimana, salendo di . Myles Smith , con il suo brano Nice to meet you, ha fatto un notevole balzo in avanti, passando dal 14° al 10° posto.

, con il suo brano Nice to meet you, ha fatto un notevole balzo in avanti, passando dal 14° al 10° posto. Damiano David, ex frontman dei Måneskin, continua la sua carriera solista con successo, posizionandosi al 9° posto con Born with a broken heart.

Le etichette più rappresentate

Le principali case discografiche si spartiscono equamente la classifica:

Island Records domina con 4 brani in classifica.

domina con 4 brani in classifica. Sony Music segue con 3 brani.

segue con 3 brani. EMI è presente con 2 canzoni.

è presente con 2 canzoni. Eclectic Records/EMI compare con un solo brano, ma di grande impatto, ovvero Booster di Tananai.

Conclusioni

Questa settimana ha visto un panorama musicale estremamente variegato, con il rap, il pop e l’indie che si contendono il primato nelle trasmissioni radiofoniche. Marracash continua a confermarsi una garanzia nel mercato musicale italiano, mentre artisti emergenti come Myles Smith e Lola Young stanno conquistando sempre più spazio nelle playlist.

Sarà interessante vedere come si evolverà la classifica nelle prossime settimane e se qualche artista riuscirà a scalzare Marracash dalla vetta.