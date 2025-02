Lancia Fulvia: allo studio il clamoroso ritorno

Recentemente, il gruppo automobilistico Stellantis ha registrato nuovamente la denominazione della Lancia Fulvia presso il dipartimento EUIPO, ovvero l’ufficio dell’Unione Europea che gestisce il registro delle proprietà intellettuali.

Stando alle indiscrezioni, già quest’anno potrebbe essere svelata la concept car della rediviva Lancia Fulvia, soprattutto per celebrare il sessantesimo anniversario del modello. Inoltre, sarà in linea con lo stile della precedente concept car esposta al Salone di Francoforte del 2003.

Oltre alla variante coupé, per la futura Lancia Fulvia non sarebbe esclusa la configurazione GT o Granturismo con la carrozzeria a quattro porte. Inoltre, dovrebbe condividere la piattaforma modulare STLA Small con la nuova Lancia Ypsilon. Grazie alla massa leggera, la motorizzazione a benzina 1.2 Turbo da 136 CV di potenza – dotata della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V – garantirà prestazioni interessanti. Infine, potrebbe essere prodotta come versione speciale in serie limitata.