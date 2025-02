Lady Gaga domina le classifiche globali con “Abracadabra” e annuncia l’album “Mayhem”

La popstar americana conquista la vetta delle classifiche con due brani nella top 5 di Spotify Global e annuncia il suo settimo album in studio.

Successo globale per “Abracadabra” e “Die with a Smile”

Lady Gaga continua a collezionare successi, monopolizzando le classifiche mondiali. Il nuovo singolo “Abracadabra” ha debuttato nelle top chart di 53 Paesi, mentre “Die with a Smile”, in collaborazione con Bruno Mars, si mantiene saldo al primo posto della classifica globale di Spotify. Nella stessa classifica, “Abracadabra” si posiziona alla quinta posizione, consolidando il dominio dell’artista nel panorama musicale internazionale.

Il videoclip ufficiale: tra arte e simbolismo

Il videoclip ufficiale di “Abracadabra”, presentato in anteprima durante la notte dei GRAMMY, offre una visione suggestiva e simbolica. Il video, diretto da Lady Gaga, Parris Goebel e Bethany Vargas, mette in scena una festa metaforica che rappresenta le molteplici sfide della vita. Il brano fonde elementi trance e dance, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Nel videoclip, Gaga sfida il suo lato oscuro e luminoso in una spettacolare competizione di danza, coreografata da Parris Goebel e interpretata da un corpo di 40 ballerini. I costumi, curati da Peri Rosenzweig e Nick Royal, includono pezzi iconici, come un mantello bianco ricavato da abiti da sposa d’epoca, che conferisce un tocco di sofisticata teatralità alla produzione.

“Mayhem”: il nuovo album in arrivo il 7 marzo

Il 7 marzo, Lady Gaga pubblicherà il suo settimo album in studio, “Mayhem”, un progetto che segna un ritorno alle radici pop dell’artista. L’album affronta tematiche legate al caos e alla trasformazione, esplorando il potere della musica nel provocare, guarire e unire.

“L’album è nato dal mio timore di tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano. Non si tratta di nostalgia, ma di una reinvenzione del mio sound iniziale, un mosaico musicale che celebra sia il passato che il futuro.” – Lady Gaga

Il progetto include 14 tracce, tra cui i singoli già pubblicati “Disease” e “Die with a Smile”. La produzione è stata curata da Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt, con il contributo di Cirkut e Gesaffelstein.

Numeri da record per “Die with a Smile”

Il successo di “Die with a Smile” non accenna a fermarsi:

Oltre 100 giorni al primo posto della classifica globale di Spotify

3 settimane al n.1 della Billboard Hot 100

2 milioni di copie vendute negli USA

2,7 miliardi di stream totali

Disco di Platino in Italia

Premi e performance live

Lady Gaga è stata recentemente premiata ai GRAMMY nella categoria Miglior Duo Pop per il brano “Die with a Smile” in collaborazione con Bruno Mars. Inoltre, il 30 gennaio ha partecipato al FireAid Concert, insieme a Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Katy Perry e Joni Mitchell, per raccogliere fondi a favore delle comunità colpite dagli incendi di Los Angeles.

Il 17 marzo, l’artista riceverà il prestigioso iHeartRadio Innovator Award e sarà headliner al Coachella il 11 e 18 aprile.

“Mayhem” disponibile per il pre-order

L’album “Mayhem” è già disponibile per il pre-order in formato fisico sullo shop di Universal Music Italia nei seguenti formati:

CD standard

Doppio LP Standard Nero

Doppio Vinile Argento Opaco (edizione esclusiva)

Con un’attesa sempre crescente, “Mayhem” si conferma uno degli album più attesi dell’anno e promette di sorprendere i fan con il suo mix innovativo di sonorità e temi avvincenti.