La Volta Buona, speciale Sanremo dal 10 al 15 febbraio su Rai 1: ospiti, collegamenti e anticipazioni

Da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio, alle 14:00 su Rai 1, La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, dedica l’intera settimana al Festival della Musica Italiana con uno speciale che accompagnerà il pubblico tra performance, look e retroscena.

Ospiti e approfondimenti in studio

Caterina Balivo accoglierà in studio un parterre di ospiti per commentare ogni dettaglio della gara canora:

Manuela Arcuri , presente per tutta la settimana, che nel 2002 affiancò Pippo Baudo e Vittoria Belvedere sul palco dell’ Ariston .

, presente per tutta la settimana, che nel affiancò e sul palco dell’ . Giovanni Ciacci (da mercoledì a venerdì) nel ruolo di costumista , per analizzare abiti e stile dei concorrenti in gara.

(da mercoledì a venerdì) nel ruolo di , per analizzare abiti e stile dei concorrenti in gara. Giulio Trodani , padre della cantante Giorgia , che offrirà spunti inediti e farà il tifo per la figlia in gara.

, padre della cantante , che offrirà spunti inediti e farà il tifo per la figlia in gara. Gabriele Cirilli (giovedì 13 febbraio), con un tocco di comicità, ricordando il suo iconico monologo del 2015 sulla paura di volare.

Collegamenti esclusivi dalla Città dei Fiori

La trasmissione si arricchirà con continui collegamenti in diretta con i protagonisti della kermesse canora. La Volta Buona schiererà una squadra speciale di inviati direttamente da Sanremo:

Domenico Marocchi , in collegamento dall’ Ariston , pronto a intercettare i cantanti al loro arrivo sul red carpet .

, in collegamento dall’ , pronto a intercettare i cantanti al loro arrivo sul . Rosanna Cacio , nel cuore del backstage , per svelare i dietro le quinte.

, nel cuore del , per svelare i dietro le quinte. Carolina Di Domenico , tra prove canore e outfit check , accompagnerà gli artisti nel loro percorso verso la finalissima.

, tra , accompagnerà gli artisti nel loro percorso verso la finalissima. Giulia Penna, per le strade di Sanremo, raccoglierà la vox populi e scoprirà talenti emergenti.

Puntata speciale sabato 15 febbraio

In occasione della finalissima del Festival, sabato 15 febbraio andrà in onda una puntata speciale di La Volta Buona, in diretta da Sanremo, sempre alle 14:00 su Rai 1. Caterina Balivo si unirà alla sua squadra di inviati per raccontare l’attesa della finale, con collegamenti da due postazioni esclusive:

Studio di PrimaFestival .

. Foyer del Teatro Ariston.

Dove e quando vedere La Volta Buona Speciale Sanremo

L’appuntamento con La Volta Buona Speciale Sanremo è dal 10 al 15 febbraio alle 14:00 su Rai 1. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay per chi desidera rivedere i momenti più emozionanti del Festival.