La Vita in Diretta, speciale Sanremo dal 10 al 14 febbraio su Rai 1

Da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio, alle 17:00 su Rai 1, La Vita in Diretta dedicherà una programmazione speciale al Festival di Sanremo, raccontando retroscena, curiosità e anticipazioni serata per serata.

Gli inviati e i collegamenti da Sanremo

Il programma seguirà l’evento con un team di storici inviati, tra cui:

Raffaella Longobardi

Barbara Di Palma

Luca Forlani

Giuseppe Di Tommaso

A loro si uniranno due invitate speciali:

Ema Stokholma , per approfondire il lato musicale della competizione.

, per approfondire il lato musicale della competizione. Barbara Foria, per raccontare il Festival con il suo tocco ironico.

Alberto Matano e gli ospiti in studio

In studio, Alberto Matano ospiterà esperti di musica, giornalisti e appassionati del Festival, per analizzare ogni dettaglio dell’evento televisivo più atteso dell’anno.

Dove e quando vedere La Vita in Diretta Speciale Sanremo

L’appuntamento con La Vita in Diretta Speciale Sanremo è dal 10 al 14 febbraio alle 17:00 su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chi desidera rivedere approfondimenti e momenti salienti del Festival.