Juventus – Empoli 4-1: rimonta bianconera con doppietta di Kolo Muani

La Juventus ha ottenuto una vittoria convincente per 4-1 contro l’Empoli oggi all’Allianz Stadium di Torino. Nonostante un inizio difficile, i bianconeri sono riusciti a ribaltare la situazione grazie a una prestazione straordinaria del nuovo acquisto Randal Kolo Muani, autore di una doppietta decisiva.

Un avvio in salita

La partita è iniziata in salita per la Juventus. Al 4° minuto, l’ex bianconero Mattia De Sciglio, ora in forza all’Empoli, ha portato in vantaggio gli ospiti con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Liam Henderson e prolungato da Lorenzo Colombo. De Sciglio, per rispetto verso la sua ex squadra, ha scelto di non esultare, ricevendo applausi dai tifosi presenti.

Pochi minuti dopo, l’Empoli ha avuto l’opportunità di raddoppiare. Un fallo del portiere Michele Di Gregorio su Youssef Maleh ha portato l’arbitro a concedere un calcio di rigore. Tuttavia, dopo una revisione al VAR, la decisione è stata annullata a causa di un tocco di mano precedente di Tino Anjorin nella costruzione dell’azione.

La reazione bianconera

La Juventus ha faticato a creare occasioni nel primo tempo. Al 24° minuto, una spettacolare rovesciata di Nico González è stata deviata sopra la traversa dal portiere Devis Vásquez. Successivamente, un tiro di Timothy Weah, schierato come terzino destro, è terminato a lato.

Nonostante gli sforzi, i bianconeri non sono riusciti a trovare il pareggio nella prima frazione di gioco, chiudendo il primo tempo in svantaggio.

La svolta firmata Kolo Muani

La ripresa ha visto una Juventus più determinata. Al 61° minuto, Randal Kolo Muani ha pareggiato i conti. L’attaccante francese ha sfruttato un lancio lungo, superando fisicamente il difensore Saba Goglichidze e battendo Vásquez con un destro preciso.

Solo tre minuti dopo, al 64°, la Juventus ha completato la rimonta. Una giocata di classe di Kenan Yıldız ha liberato al tiro Weah dalla distanza; il suo potente destro ha colpito Kolo Muani, deviando la traiettoria e ingannando il portiere avversario. Con questa doppietta, Kolo Muani ha raggiunto tre gol in due partite con la maglia bianconera.

L’Empoli in difficoltà

L’Empoli ha cercato di reagire, ma al 84° minuto ha subito un duro colpo. Youssef Maleh è stato espulso per doppia ammonizione dopo un fallo su Nico González, lasciando la squadra in dieci uomini.

Nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti hanno continuato a cercare il pareggio. Una potente conclusione al volo di Sebastiano Esposito è stata respinta coraggiosamente da Weah, evitando un gol che avrebbe potuto riaprire la partita.

I sigilli finali di Vlahovic e Conceição

Nel finale, la Juventus ha approfittato degli spazi lasciati dall’Empoli. Al 90°, Dusan Vlahovic, entrato nella ripresa, ha segnato il terzo gol con un potente sinistro dal limite dell’area che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali.

Pochi minuti dopo, al 92°, Francisco Conceição ha chiuso definitivamente i conti. Servito da un lancio millimetrico di Khéphren Thuram, il giovane attaccante portoghese ha controllato il pallone e ha battuto Vásquez con un tiro preciso sul primo palo, fissando il risultato sul 4-1 finale.

Le parole dei protagonisti

Al termine della partita, Randal Kolo Muani ha espresso la sua soddisfazione: “Sono felice per i gol e per la vittoria della squadra. Stiamo lavorando duramente e i risultati stanno arrivando”.

Anche l’allenatore Thiago Motta ha elogiato la prestazione dei suoi: “Dopo un inizio difficile, la squadra ha mostrato carattere e determinazione. Questa vittoria è importante per il nostro percorso”.

Prospettive future

Con questa vittoria, la Juventus consolida il quarto posto in classifica, mantenendo un punto di vantaggio sulla Lazio e tre sul Bologna. Nel prossimo turno, i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro il Como, mentre l’Empoli ospiterà il Milan al Castellani.