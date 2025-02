Juventus-Empoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta

Torino, 2 febbraio 2025 – Domani alle 12:30, l’Allianz Stadium di Torino sarà il teatro della sfida tra Juventus ed Empoli, valida per la 23ª giornata di Serie A. I bianconeri, reduci da due sconfitte consecutive, cercano un immediato riscatto contro una squadra toscana in lotta per la salvezza.

Probabili formazioni

L’allenatore della Juventus, Thiago Motta, potrebbe confermare il modulo 4-2-3-1, puntando su un attacco dinamico con Kolo Muani terminale offensivo e il talento di Nico González e Yildiz sulla trequarti.

Juventus (4-2-3-1):

Portiere : Di Gregorio

: Difensori : Savona, Gatti, Veiga, Weah

: Centrocampisti : Locatelli, McKennie

: Trequartisti : Nico González, Koopmeiners, Yildiz

: Attaccante: Kolo Muani

Allenatore: Thiago Motta

L’Empoli, guidato da Roberto D’Aversa, si schiererà probabilmente con il 3-4-2-1, con il giovane Colombo riferimento offensivo supportato da Fazzini ed Esposito.

“Affrontiamo una squadra forte che vorrà ripartire, guai a ragionare su un avversario in difficoltà. Per uscire con un risultato positivo dovremo avere personalità e coraggio, concentrarci sulle caratteristiche dei nostri avversari, fare tutto al massimo e lavorare solo su quello dove possiamo incidere”.

Mister Roberto D’Aversa ha presentato così la sfida tra Juventus e Empoli.



Empoli (3-4-2-1):

Portiere : Vásquez

: Difensori : Goglichidze, Ismajli, De Sciglio

: Centrocampisti : Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace

: Trequartisti : Fazzini, Esposito

: Attaccante: Colombo

Allenatore: Roberto D’Aversa

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirlo tramite:

App DAZN su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox), TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox), TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’app ufficiale di DAZN.

come smartphone e tablet attraverso l’app ufficiale di DAZN. Browser web , accedendo al sito DAZN.

, accedendo al sito DAZN. Prime Channels, disponibile per gli utenti Amazon Prime.

Arbitro dell’incontro

La gara sarà diretta da Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti. Il quarto uomo sarà Marco Serra, mentre al VAR opereranno Massimiliano Irrati e Ciro Carbone.

Previsioni meteo

Le condizioni meteorologiche previste a Torino per l’orario della partita indicano:

Cielo parzialmente nuvoloso

Temperature comprese tra i 6°C e i 15°C

Assenza di precipitazioni, condizioni ideali per il gioco.

Curiosità e precedenti