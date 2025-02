Il Caffè, domenica 9 febbraio su Rai 1: ospiti e temi della puntata

Domenica 9 febbraio, alle 6:10 su Rai 1, torna un nuovo appuntamento con Il Caffè, il programma di Rai Cultura condotto da Pino Strabioli, che ospita protagonisti della letteratura, del giornalismo e dello spettacolo per raccontare storie ed esperienze di vita.

Michele Guardì e il suo nuovo libro

Ad aprire la puntata sarà il regista Michele Guardì, autore del libro “Gisimunnu e altre croniche di Castroianni”, un’opera che mescola prosa e poesia per raccontare storie e atmosfere uniche.

Beppe Severgnini e l’arte di invecchiare con filosofia

Tra gli ospiti anche il giornalista e scrittore Beppe Severgnini, tornato in libreria con “Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia”. Un volume che affronta il tema del tempo che passa e invita a vivere l’età con consapevolezza ed eleganza.

Yari Gugliucci da Mina Settembre a Il Caffè

Dalla fiction di grande successo “Mina Settembre” arriva l’attore Yari Gugliucci, che interpreta l’avvocato Luigi Abbamondi nella serie di Rai 1. Un’occasione per scoprire curiosità e retroscena della sua carriera e del personaggio che porta sullo schermo.

Andrea Rizzoli e il legame con Eleonora Giorgi

A concludere la puntata sarà Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, autore del libro “Non ci sono buone notizie. L’anno più bello di mia madre, nonostante tutto”, con la prefazione della stessa Giorgi e la postfazione del fratello Paolo Ciavarro.

Dove e quando vedere Il Caffè

Il Caffè andrà in onda domenica 9 febbraio alle 6:10 su Rai 1. La trasmissione sarà disponibile anche in replica:

Domenica alle 1:50 su Rai 1 .

. Lunedì 10 febbraio alle 19:00 su Rai 5.

Per non perdere neanche un episodio, è possibile rivedere le puntate su RaiPlay e ascoltarle in podcast su RaiPlay Sound.