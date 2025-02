Il Bologna scrive la storia: Atalanta ko, semifinale di Coppa Italia dopo 26 anni

L’Atalanta cade in casa contro un sorprendente Bologna, che conquista la semifinale di Coppa Italia dopo un’assenza di ben 26 anni. Una vittoria di misura, 0-1, maturata grazie a un gol del giovane talento Santiago Castro, che si è rivelato l’eroe della serata.

La partita: tensione, equilibrio e un finale da sogno per il Bologna

La sfida tra Atalanta e Bologna si è giocata con un’intensità altissima, segnale di quanto entrambe le squadre volessero raggiungere la semifinale. I padroni di casa, guidati da Gian Piero Gasperini, hanno provato a imporre il proprio gioco, ma la solidità difensiva degli ospiti ha retto l’urto.

Nel primo tempo, le occasioni da gol sono state poche, con un’Atalanta più propositiva ma mai veramente pericolosa. Il Bologna, invece, ha preferito attendere, studiando gli avversari e provando a colpire in contropiede.

Nella ripresa, la partita si è accesa. Ademola Lookman e Gianluca Scamacca hanno cercato di sfondare la difesa avversaria, trovando però un’ottima risposta dal portiere Łukasz Skorupski. Sul fronte opposto, il Bologna ha iniziato a rendersi più insidioso, affidandosi alla velocità di Riccardo Orsolini e alla creatività di Lewis Ferguson.

Il gol decisivo: Santiago Castro entra e cambia la partita

La svolta arriva al minuto 80. Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, decide di inserire il giovane Santiago Castro per dare freschezza all’attacco. Dopo appena due minuti dal suo ingresso in campo, l’attaccante argentino classe 2004 riceve un cross preciso, anticipa la difesa nerazzurra e insacca con un colpo di testa preciso che batte Juan Musso.

Un gol pesantissimo, che fa esplodere di gioia la panchina del Bologna e lascia attonita l’Atalanta, incapace di reagire negli ultimi minuti di gioco. Il triplice fischio sancisce il successo degli emiliani, che ora possono sognare la finale.

Vincenzo Italiano: “Abbiamo scritto la storia”

A fine partita, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, non ha nascosto la sua emozione:

“Abbiamo giocato per la storia e ci siamo riusciti. È un momento bellissimo, ci spinge a dare sempre il massimo.”

Le sue parole riflettono l’importanza del traguardo raggiunto. Il Bologna non arrivava così avanti in Coppa Italia dal lontano 1999 e ora aspetta di conoscere il prossimo avversario.

Prossima sfida: Bologna attende Juventus o Empoli

Il cammino del Bologna in Coppa Italia non si ferma qui. Gli emiliani dovranno affrontare in semifinale la vincente del match tra Juventus ed Empoli, in programma il prossimo 26 febbraio.

Possibili scenari:

Se la Juventus dovesse passare il turno, il Bologna si troverebbe di fronte una delle squadre più titolate della competizione, con una sfida che si preannuncia complicata.

dovesse passare il turno, il Bologna si troverebbe di fronte una delle squadre più titolate della competizione, con una sfida che si preannuncia complicata. Se invece fosse l’Empoli a qualificarsi, il Bologna potrebbe avere più possibilità di proseguire il sogno.

Un momento storico per il Bologna

Questa vittoria rappresenta molto più di un semplice passaggio del turno: è la conferma di un progetto ambizioso, che sta riportando il Bologna a competere ai massimi livelli. Con giocatori emergenti come Santiago Castro e un tecnico capace come Vincenzo Italiano, la squadra rossoblù può davvero sperare di arrivare fino in fondo.