I Fatti Vostri, speciale Sanremo dal 10 al 14 febbraio su Rai 2

Da lunedì 10 febbraio, anche I Fatti Vostri si prepara a celebrare il 75° Festival di Sanremo con una programmazione dedicata alla kermesse musicale più attesa dell’anno. Il programma condotto da Tiberio Timperi e Anna Falchi, con l’Orchestra del Maestro Stefano Palatresi e la voce di Ilaria Mongiovì, porterà in studio le più belle canzoni della storia del Festival.

Musica e spettacolo in diretta dallo studio di I Fatti Vostri

Dal 10 al 14 febbraio, il programma si trasformerà in un vero e proprio viaggio nella storia di Sanremo, proponendo:

Le più celebri canzoni del Festival, eseguite dall’ Orchestra del Maestro Palatresi .

. Ospiti d’eccezione, con artisti delle passate edizioni che ripercorreranno le loro esperienze sanremesi.

Momenti live e interazioni con il pubblico per rivivere le emozioni del Festival.

Collegamenti in diretta dal Teatro Ariston

L’inviata Mary Segneri sarà in diretta quotidianamente dal Teatro Ariston, per:

Intervistare i protagonisti del Festival ogni mattina.

ogni mattina. Raccontare le emozioni delle serate precedenti.

Mostrare Sanremo attraverso gli occhi dei fan, tra autografi, selfie e momenti esclusivi con gli artisti.

Rubriche e momenti speciali dedicati al Festival

Durante la settimana speciale, anche le rubriche storiche del programma saranno dedicate alla musica e al Festival. E in studio canteranno tutti, persino Sly, un simpatico Siberian Husky di 10 anni, protagonista dello spazio “S.O.S 4 Zampe”.

Dove e quando vedere I Fatti Vostri Speciale Sanremo

L’appuntamento con I Fatti Vostri Speciale Sanremo è dal 10 al 14 febbraio, in diretta su Rai 2 dal lunedì al venerdì. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, per chi desidera rivedere i momenti salienti della settimana sanremese.