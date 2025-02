Grande Fratello, anticipazioni della puntata del 6 febbraio: nomination, eliminazioni e nuove tensioni

Questa sera, giovedì 6 febbraio 2025, torna l’appuntamento con il Grande Fratello. La 29ª puntata, in onda alle 21:35 su Canale 5, vedrà ancora una volta Alfonso Signorini alla conduzione, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Sarà una serata ricca di emozioni, con un’eliminazione in sospeso e nuove dinamiche che potrebbero cambiare gli equilibri nella casa.

Chi sarà eliminato? I concorrenti in nomination

Il pubblico è chiamato a decidere chi tra i nove concorrenti in nomination dovrà abbandonare la casa. I nominati della settimana sono:

Amanda Lecciso

Eva Grimaldi

Iago García

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Luca Giglioli

Maxime Mbanda

Pamela Petrarolo

Shaila Gatta

Secondo i sondaggi più recenti, tra i favoriti del pubblico sembrano esserci Javier Martinez e Iago García, che stanno ricevendo ampi consensi. Al contrario, a rischio eliminazione ci sono Pamela Petrarolo, Luca Giglioli, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. Per loro la permanenza nella casa è appesa al filo del televoto.

Tensioni e strategie: le dinamiche nella casa

Oltre alle nomination, la puntata si concentrerà su alcune dinamiche che hanno scosso la casa del Grande Fratello negli ultimi giorni.

Uno dei momenti più discussi è stato il bacio tra Helena Prestes e Javier Martinez, che ha generato polemiche e forti reazioni tra gli altri concorrenti. La più colpita da questa situazione è stata Zeudi Di Palma, che ha manifestato un evidente disagio. La sua reazione ha alimentato le speculazioni su un possibile interesse sentimentale nei confronti di Javier, rendendo il clima nella casa più teso che mai.

Un altro momento attesissimo della serata sarà il confronto tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Iago García. Quest’ultimo è stato accusato dagli altri concorrenti di giocare in modo troppo strategico, cercando di manipolare i compagni per assicurarsi la permanenza nel reality. Le tensioni tra i tre potrebbero sfociare in uno scontro diretto, dando vita a uno dei momenti più infuocati della puntata.

Cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Gli autori del programma hanno promesso una serata carica di sorprese. Tra i possibili sviluppi:

Lettura del verdetto del televoto , con l’eliminazione di uno dei nove nominati.

, con l’eliminazione di uno dei nove nominati. Nuove nomination , che ridefiniranno gli equilibri della casa.

, che ridefiniranno gli equilibri della casa. Possibili ingressi a sorpresa o rientri di ex concorrenti , per movimentare ulteriormente il gioco.

, per movimentare ulteriormente il gioco. Clip inedite sui momenti più discussi della settimana, che potrebbero portare a nuovi confronti in diretta.

La serata sarà dunque fondamentale per il percorso dei concorrenti rimasti in gioco e per determinare chi avrà ancora la possibilità di contendersi la vittoria finale.

Dove seguire la puntata

La puntata del Grande Fratello andrà in onda su Canale 5 alle 21:35, con la possibilità di seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity. Gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui profili social ufficiali del programma.