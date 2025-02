Grande Fratello, puntata del 6 febbraio: eliminazione, scontri e nomination

La ventinovesima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 6 febbraio 2025 su Canale 5, ha regalato al pubblico una serata carica di emozioni, confronti accesi e colpi di scena. Tra eliminazioni, discussioni infuocate e momenti toccanti, i concorrenti si avvicinano sempre più alla fase finale del reality.

Eva Grimaldi eliminata al televoto

Il televoto di questa settimana ha visto ben nove concorrenti a rischio eliminazione:

Amanda Lecciso

Eva Grimaldi

Giglio

Iago García

Javier Martínez

Jessica Morlacchi

Maxime Mbanda

Pamela Petrarolo

Shaila Gatta

Dopo una serie di salvataggi, il pubblico ha decretato che a dover abbandonare la casa fosse Eva Grimaldi. L’attrice ha accettato il verdetto con grande sportività, salutando i compagni con un toccante discorso sulla sua esperienza nel reality.

Tensioni e scontri nella casa

Helena Prestes e Javier Martínez: amore o strategia?

Uno dei momenti più discussi della serata è stato il bacio tra Helena Prestes e Javier Martínez. Dopo il gesto appassionato, Javier ha mostrato incertezza sulla relazione, sollevando dubbi tra gli altri inquilini della casa. Durante la puntata, ha ammesso le proprie difficoltà sentimentali, dichiarando però di voler vivere appieno il rapporto con Helena.

Jessica Morlacchi vs Amanda Lecciso

Un acceso confronto ha visto protagoniste Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. Jessica ha accusato Amanda di essere una “mantenuta”, insinuando che non contribuisca attivamente alle dinamiche della casa. Il litigio è nato da un apparente prestito di orecchini, ma ha portato alla luce tensioni più profonde tra le due concorrenti.

Shaila Gatta e Federico: divergenze nel gruppo

Anche Shaila Gatta è stata coinvolta in una discussione con Federico, che ha criticato il suo rapporto con Lorenzo Spolverato, sostenendo che Shaila sia troppo dipendente dal compagno di gioco. La ballerina ha difeso la propria indipendenza, ribattendo con determinazione alle accuse ricevute.

Momenti emozionanti

La puntata ha offerto anche attimi di grande commozione.

Maxime Mbanda e il difficile rapporto con il padre

Maxime Mbanda ha raccontato la sua infanzia segnata dall’obesità e dal bullismo, rivelando anche il difficile rapporto con il padre. A sorpresa, il genitore è entrato nella casa per un incontro emozionante, esprimendo affetto e stima nei confronti del figlio.

Il passato difficile di Eva Grimaldi

Prima di lasciare la casa, Eva Grimaldi ha condiviso con i compagni le difficoltà della sua infanzia. Ha parlato dei problemi legati alla dislessia e alla balbuzie, raccontando come sua madre abbia fatto sacrifici enormi per offrirle opportunità migliori, lavorando duramente per garantirle un’istruzione adeguata.

Le nomination: chi è a rischio eliminazione?

Al termine della puntata, si sono svolte le nuove nomination. I concorrenti finiti al televoto sono:

Amanda Lecciso

Iago García

Pamela Petrarolo

Stefania Orlando

Zeudi Di Palma

Il pubblico avrà il compito di decidere chi salvare. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare la casa nella prossima puntata.