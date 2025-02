Ghemon a Cusano Notte: “Serve un’instabilità per essere felici”

Uno degli artisti più talentuosi e apprezzati del panorama musicale italiano, Ghemon, è stato ospite di Simone Lemmo all’interno del late show “Cusano Notte”, in onda dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio Cusano Campus. Durante l’intervista, l’artista ha parlato del suo nuovo progetto discografico, “Una Cosetta Così”, un album innovativo che fonde stand-up comedy e musica inedita, ispirandosi ai comedy album americani e alla tradizione del teatro canzone italiano, rievocando l’eredità di artisti come Giorgio Gaber e Enzo Jannacci.

Parlando del suo nuovo album, Ghemon ha sottolineato la difficoltà ma anche la bellezza di mescolare musica e comicità:

“Musica e comicità coesistono in maniera complessa; si uniscono con tanta follia e lavoro. Per me è importante essere di rottura. Cerco di trovare modi diversi per dire le cose che penso e, non tutte, hanno solo la musica come contenitore di sfogo.”