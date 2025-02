Flora Canto a “Maschio Selvaggio”: “Mi pesa l’etichetta ‘moglie di’”. E su Filippo Bisciglia…

L’attrice Flora Canto è stata ospite del programma radiofonico di Rai Radio 2, “Maschio Selvaggio”, condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Durante l’intervista ha parlato della sua carriera, dell’etichetta che spesso le viene affibbiata come “moglie di” Enrico Brignano e di alcune curiose associazioni tra personaggi e piatti.

Nel corso della chiacchierata, Flora Canto ha affrontato il tema della sua identità professionale, spesso associata esclusivamente al matrimonio con lo showman Enrico Brignano.

“Questa etichetta pesa tutt’ora – ha confessato – ma io ho iniziato la mia carriera molto prima di conoscere Brignano. Sono vent’anni che faccio teatro e ho debuttato in uno spettacolo con Lino Banfi. Non capisco perché alcune persone mi dicano: ‘Ma tu sei simpatica perché sei la moglie di Brignano?’, come se la moglie di Messi dovesse per forza saper palleggiare bene.”