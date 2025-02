Festival di Sanremo 2025: “I Sansoni” entrano nel cast del PrimaFestival con la loro satira pungente

A pochi giorni dall’inizio della 75ª edizione del Festival di Sanremo, arriva una novità nel PrimaFestival 2025, il programma che anticiperà la kermesse musicale più attesa dell’anno. A partire dall’8 febbraio fino al 15 febbraio, subito dopo il Tg1 delle 20, il pubblico di Rai1 potrà seguire la maratona quotidiana condotta da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

A completare il cast del programma si aggiungono “I Sansoni”, il duo comico composto dai fratelli Federico e Fabrizio Sansone, ormai considerati dei veri e propri fenomeni del web.

Chi sono “I Sansoni” e perché fanno discutere

Federico e Fabrizio Sansone, conosciuti come “I Sansoni”, sono due attori e comici che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico grazie alla loro satira mai banale e ai loro video virali, totalizzando oltre 400 milioni di visualizzazioni sulle principali piattaforme digitali.

Oltre al successo sul web, il duo si è distinto per:

Due tour teatrali che hanno registrato sold out in tutta Italia.

che hanno registrato sold out in tutta Italia. Contenuti comici che affrontano temi di grande attualità, innescando dibattiti sociali con ironia e intelligenza.

con ironia e intelligenza. Un’escalation di popolarità che li ha portati fino al cinema.

Con il loro stile inconfondibile, “I Sansoni” sono pronti a portare una ventata di ironia al PrimaFestival, coinvolgendo il pubblico con la loro satira pungente e il loro modo unico di raccontare la realtà.

Lettere a Carlo Conti: la loro rubrica satirica al PrimaFestival

La loro partecipazione al PrimaFestival 2025 avrà un format ben preciso: ogni sera “I Sansoni” scriveranno una lettera a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025.

Attraverso questi interventi, il duo offrirà un punto di vista originale e irriverente sulle serate della kermesse, sia prima che durante lo svolgimento della competizione.

Il gioco di parole è evidente: “I Sansoni” faranno i ‘Conti’ con Sanremo, regalando al pubblico momenti di satira intelligente e mai scontata.

Un PrimaFestival ricco di novità

Con l’arrivo di “I Sansoni”, il PrimaFestival si conferma non solo come un’anteprima informativa sulle serate della kermesse, ma anche come un vero e proprio spettacolo nel quale l’intrattenimento e la satira giocano un ruolo centrale.

Accanto ai due fratelli, il programma sarà guidato da un team di volti noti della televisione italiana:

Bianca Guaccero , attrice e conduttrice televisiva di grande esperienza.

, attrice e conduttrice televisiva di grande esperienza. Gabriele Corsi , comico e presentatore brillante, già volto di programmi di successo.

, comico e presentatore brillante, già volto di programmi di successo. Mariasole Pollio, giovane influencer e attrice, pronta a portare freschezza e dinamismo.

Il PrimaFestival 2025, quindi, promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono vivere l’atmosfera del Festival di Sanremo in modo originale e divertente.