È sempre mezzogiorno, speciale Sanremo dal 10 al 14 febbraio su Rai 1

Da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio, alle 11:55 su Rai 1, torna È sempre mezzogiorno!, il programma condotto da Antonella Clerici, che per tutta la settimana celebrerà il Festival di Sanremo con collegamenti, ospiti e ricette ispirate alla musica.

Un inviato speciale direttamente da Sanremo

La cucina di È sempre mezzogiorno! aprirà le sue porte alla magia della Città dei Fiori, con un inviato d’eccezione: Alfio Bottaro, il factotum del programma, che ogni giorno avrà una missione speciale direttamente dal cuore della kermesse sanremese.

Interviste, collegamenti e sapori ispirati alla musica

Oltre ai collegamenti in diretta con i cantanti in gara, non mancheranno interviste esclusive e momenti dedicati ai protagonisti del Festival di Sanremo. Ai fornelli si alterneranno cuochi provenienti da tutta Italia, che proporranno piatti ispirati alla manifestazione musicale.

Il cast di È sempre mezzogiorno

Ad accompagnare Antonella Clerici in questa settimana speciale ci sarà il cast fisso del programma:

Giovanna Civitillo

Evelina Flachi

Angela Frenda

Fulvio Marino

Daniele Persegani

Andrea Amadei

Federico Quaranta

Dove e quando vedere È sempre mezzogiorno speciale Sanremo

L’appuntamento con È sempre mezzogiorno Speciale Sanremo è dal 10 al 14 febbraio alle 11:55 su Rai 1. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, per chi desidera rivedere le ricette e i collegamenti dalla kermesse musicale.