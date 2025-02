Derby Milan – Inter 1-1: Reijnders illude i rossoneri, de Vrij pareggia nel recupero

Il Derby della Madonnina tra Milan e Inter si è concluso con un pareggio 1-1 allo stadio San Siro. La squadra di Sérgio Conceição ha trovato il vantaggio nel finale del primo tempo con Tijjani Reijnders, ma nei minuti di recupero l’Inter ha trovato il gol del pareggio con Stefan de Vrij, mantenendo la propria imbattibilità contro i rivali cittadini.

Primo tempo: il Milan sfrutta l’occasione

L’inizio del match è stato caratterizzato da una fase di studio, con entrambe le squadre che hanno cercato di non scoprirsi. Tuttavia, è stata l’Inter a prendere il controllo della manovra offensiva, rendendosi pericolosa già al 7° minuto con Federico Dimarco, che ha trovato la rete, poi annullata per posizione di fuorigioco. Un episodio simile si è verificato poco dopo con Lautaro Martínez, il cui gol è stato invalidato per offside.

Dopo aver superato lo spavento iniziale, il Milan ha iniziato a macinare gioco, sfruttando la velocità di Rafael Leão e le geometrie di Tijjani Reijnders a centrocampo. Proprio al 45° minuto, è stato il centrocampista olandese a sbloccare il risultato: un potente tiro di Rafael Leão è stato respinto dal portiere Yann Sommer, ma sulla ribattuta si è avventato Reijnders, che ha insaccato sotto la traversa, portando i rossoneri in vantaggio.

Secondo tempo: l’Inter cresce e trova il pari nel recupero

Nella ripresa, l’Inter ha aumentato il pressing per cercare il pareggio. Al 46° minuto, Mike Maignan ha negato il gol a Lautaro Martínez con una parata strepitosa, mantenendo il Milan in vantaggio. I nerazzurri hanno continuato a spingere e al 65° minuto sono andati vicini al gol con Yann Bisseck, il cui colpo di testa ha colpito il palo.

Nel finale, la squadra di Simone Inzaghi ha intensificato gli attacchi, cercando di evitare la sconfitta. Al 93° minuto, un cross preciso di Yann Bisseck è stato controllato da Nicola Zalewski, che ha servito Stefan de Vrij: il difensore olandese ha anticipato la difesa rossonera e ha battuto Maignan con un colpo di testa perfetto, regalando all’Inter un punto prezioso.

Punti salienti del match

Tijjani Reijnders : autore del gol del vantaggio rossonero con una conclusione precisa.

: autore del gol del vantaggio rossonero con una conclusione precisa. Stefan de Vrij : decisivo con il colpo di testa che ha sancito il pareggio nel recupero.

: decisivo con il colpo di testa che ha sancito il pareggio nel recupero. Mike Maignan : protagonista con diverse parate chiave che hanno evitato una sconfitta per il Milan .

: protagonista con diverse parate chiave che hanno evitato una sconfitta per il . Yann Sommer : sicuro tra i pali, ha evitato il raddoppio del Milan in diverse occasioni.

: sicuro tra i pali, ha evitato il raddoppio del in diverse occasioni. Yann Bisseck: protagonista nel finale con un assist decisivo e un colpo di testa pericoloso.

Classifica e prossimi impegni

Con questo pareggio, l’Inter mantiene il secondo posto in classifica con 51 punti, rimanendo a due lunghezze dalla capolista Napoli. Il Milan, invece, resta fermo all’ottavo posto con 35 punti, continuando la propria corsa per un piazzamento europeo.

